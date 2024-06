Cañas (Cs) ve a Feijóo como el "segundo mayor beneficiado de la Amnistía de Puigdemont"

El candidato de Cs a las elecciones europeas, Jordi Cañas, ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es el "segundo mayor beneficiado de la Amnistía de Puigdemont", ya que según él le interesa pactar con Junts una moción de censura. "Ahora hará mucho ruido, pero cuando lleguen las próximas generales y dependa de los votos de Junts para ser presidente, claro que negociará", ha sostenido en una entrevista de este martes en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press. Al preguntársele por las declaraciones de Feijóo sobre la formación de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien dijo que no ve homologable con el primer ministro de Hungría, Vícktor Orbán, Cañas ha asegurado que su formación no pactará "con la ultraderecha". Asimismo, ha apuntado que es paradójico, textualmente, que en Cataluña se haga un cordón sanitario a Vox y a Aliança Catalana pero no a Junts: "A Junts no le pondría un cordón sanitario, lo que haría es poner a muchos en prisión, directamente". Respecto al reconocimiento del Estado palestino, ha indicado que se podría haber hecho hace meses, ante lo que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tomar decisiones "por interés personal" y para sobresalir frente a Sumar y Podemos.

Compartir nota: Guardar Nuevo