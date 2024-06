Alcaldesa de Santander (PP), sobre la citación como investigada de Begoña Gómez: "¡Qué vergüenza!"

La alcaldesa de Santander, la 'popular' Gema Igual, se ha referido a la citación de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), para declarar en calidad de investigada el próximo 5 de julio y ha exclamado al respecto "¡qué vergüenza!". La regidora de la capital cántabra se ha expresado así este martes en un acto del partido en la ciudad, organizado por las elecciones europeas y protagonizado por su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. El evento -la clausura de un foro dedicado al área de Mujer, Familia y Conciliación en el Palacio de Festivales de Cantabria- ha arrancado tras conocerse la decisión del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid de citar a declarar a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. "Acabamos de saber que el día viernes 5 de julio la mujer de nuestro presidente de España, del Gobierno de España, tiene que ir a declarar. ¡Qué vergüenza!", ha manifestado una Gema Igual "convencida de que nadie se siente hoy cómodo en el PSOE, ni en ninguno de los grupos de la izquierda que le han apoyado". "Estoy convencida de que nadie se siente hoy cómodo si su voto estaba pensando también que fuese a Vox, porque sí, es el (voto) de la rebeldía, pero no es el que puede echar a Pedro Sánchez", ha proseguido la alcaldesa de Santander, para quien el "único" voto válido que se deposite en las urnas el próximo domingo, 9 de junio, es el del PP. En cuanto a la citación de la esposa del presidente de España, el juez Juan Carlos Peinado interrogará a Gómez después de escuchar --el próximo domingo 16 de junio-- a varios cargos de Red.es que comparecerán en calidad de testigos. Así, la mujer de Sánchez tendrá que acudir el 5 de julio a las 10.00 horas con su abogado, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, quien le representa en este procedimiento. Al comparecer como investigada, podrá acogerse a su derecho a no declarar o responder solo a las preguntas de su letrado. La esposa del jefe del Ejecutivo no tendrá obligación de contestar al resto de partes, incluida la Fiscalía o las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, Vox o Movimiento de Regeneración Política de España. El instructor abrió diligencias de investigación el pasado abril al admitir a trámite la denuncia que presentó Manos Limpias contra Gómez, a quien acusaba de actuar "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno. La Audiencia Provincial de Madrid avaló la decisión de llevar a cabo las pesquisas, aunque reprochó al juez que decretase el secreto de las actuaciones. Los magistrados rechazaron el recurso de la Fiscalía -que pedía el archivo de las diligencias- al entender que sí existían "datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación" en lo relativo a las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa Innova Next SLU del empresario Juan Carlos Barrabés.

Compartir nota: Guardar Nuevo