Cañas (Cs) afirma que Feijóo "volverá a engañar a sus votantes" para pactar con Puigdemont

El candidato de Cs a las elecciones del Parlamento Europeo, Jordi Cañas, ha afirmado este lunes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "volverá a engañar a sus votantes" para pactar con el líder de Junts, Carles Puigdemont, para llegar a la presidencia del Gobierno de España. "Van a pactar una moción de censura con aquel que llaman golpista, no tienen escrúpulos, a cambio de nada. Han tardado tres semanas en engañar a sus votantes, los volverán a engañar", ha expresado Cañas, en un acto de campaña en Barcelona, desde el alto de una terraza de un edificio en el barrio de Vallcarca. Cañas ha asegurado que el PP se aprovechará de la situación que generará la Ley de Amnistía para pactar con los independentistas: "Ya lo advertimos, ya ha pasado", ha apuntado, en referencia implícita a las reuniones que tuvo el PP con Junts de cara a la investidura fallida de Feijóo en el Congreso tras las elecciones generales. ELECCIONES EUROPEAS Sobre las elecciones al Parlamento Europeo, ha acusado a PP y PSOE de tratar esos comicios como si fueran unas elecciones generales, y ha criticado que ambos partidos "no tienen ninguna expectativa mayor que alcanzar el poder". "Ellos engañan, y engañan cuando dicen que estas elecciones van de Sánchez o Feijóo, ellos quieren que pase eso porque no tienen nada más que ofrecer", ha asegurado Cañas, que ha defendido hablar de temas que afectan a los ciudadanos, poniendo como ejemplo la seguridad, la energía o las infraestructuras. Asimismo, ha defendido el trabajo hecho por Cs en la última legislatura, ha subrayado que en Europa "respectan mucho" al partido, y que trabajan, ha asegurado textualmente, para lograr pactos sin generar titulares y sentándose a negociar para generar complicidades entre posiciones distintas. RECHAZA LA EXTREMA DERECHA Refiriéndose a un posible refuerzo de la extrema derecha en Europa, Cañas ha valorado que no quiere que a nadie le insulten por la calle por ser homosexual ni que nadie diga como deben vivir las personas: "No quiero esa mierda", ha dicho. Tras ello, se ha dirigido a la candidata de Podemos a los comicios europeos, Irene Montero, a la que también le ha reprochado intentar imponer sus criterios éticos a la ciudadanía.

