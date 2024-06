Borràs (Junts) ve "secundario" si se acoge a la amnistía y confía en la defensa de sus abogados

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha descartado este lunes pronunciarse sobre si se acogerá a la Ley de Amnistía o no, algo que considera "secundario" tras la victoria que supone, según ella, su aprobación, y confía en que sus abogados defenderán sus derechos. "Lo que harán mis abogados es lo que hemos hecho siempre: defender todos y cada uno de mis derechos, que han sido vulnerados sistemáticamente desde el inicio", ha afirmado en una entrevista en 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press, tras preguntársele si se acogerá o no a dicha ley. Borràs se ha limitado a reivindicar la aprobación de la amnistía como una "victoria de la democracia que es una corrección a la política", tras considerar que a la gente no le preocupa su caso particular y expresar que lo deja en manos de sus abogados, Gonzalo Boye e Isabel Elbal. PUIGDEMONT En referencia a las informaciones publicadas este mismo lunes por 'El Confidencial' sobre la posibilidad de que Junts plantee dar la presidencia del partido a Carles Puigdemont, Borràs ha asegurado que el liderazgo del expresidente de la Generalitat es una de las cosas que generan consenso dentro de la formación. En este sentido, ha afirmado que, en el caso de que Puigdemont le pidiera estar al frente del partido como presidente, Borràs no le pondría "ningún tipo de problema". Respecto a las negociaciones, ha reiterado que trabajarán "incansablemente" para que pueda haber una Mesa del Parlament y Presidencia de la Generalitat independentistas.

