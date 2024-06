Von der Leyen garantiza que Europa "actuará" si peligra el Estado de Derecho, tras aprobarse la amnistía

La presidenta de la Comisión Europea y candidata del Partido Popular Europeo (PPE), Ursula von der Leyen, ha admitido este sábado, dos días después de que el Congreso haya aprobado la ley de amnistía, que hay "preocupación" en Europa por el Estado de Derecho pero ha garantizado que Europa "actuará" si se pone en riesgo. Aunque en su discurso no ha citado explícitamente la palabra amnistía, ha indicado que España "puede confiar en Europa". "Sé que hay preocupación en Europa por el imperio de la ley. Dejénme ser muy clara: la Comisión Europea como guardiana de los Tratados, tiene la tarea de defender esos valores", ha proclamado Von der Leyen en un acto electoral en O Pino (A Coruña) con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Von der Leyen ha subrayado que Europa "está basada en principios fundamentales" que definen su identidad común: derechos fundamentales, igualdad, libertad, democracia e imperio de la ley. "Esto es lo que nos mantiene juntos, esto es lo que defenderemos en todo momento", ha garantizado, para añadir que el deber de la UE es "proteger a los ciudadanos cuando estos valores estén en riesgo". A renglón seguido, ha señalado que los Estados miembros "deben respetar esos valores comunes en los que se construye" la UE y ha avisado que la Comisión Europea "siempre ha actuado y actuará para proteger" a sus ciudadanos cuando esos valores "estén en peligro". "Al fin y al cabo, somos una comunidad de ley", ha garantizado, para añadir que el deber de la Unión Europea es "proteger ante cualquier amenaza" porque ése es el principio fundacional de todo lo que han conseguido y conseguirá la UE. "Es la seña de identidad de Europa y España, como cualquier otro país miembro, puede confiar en Europa", ha apostillado. Previamente, Núñez Feijóo ha agradecido a Von der Leyen que se "comprometa" con el Estado de Derecho español tras la "gran estafa electoral" del Gobierno de Pedro Sánchez con la ley de amnistía, y se ha mostrado convencido de que lo van a "reparar" con la Justicia y con la actuación de la Unión Europea. UN COMISARIO DE PESCA A TIEMPO COMPLETO En su intervención en esta comida-mitin en O Pinto, en el que también han intervenido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la presidenta de la Comisión Europea ha puesto el acento en la agricultura y, sobre todo en la pesca, subrayando que Galicia "cuenta con alrededor de la mitad de la flota de pesca de España y es una mezcla perfecta" de "tradición y cultura". Por eso, se ha comprometido a que, si la eligen para un segundo mandato al frente de la Comisión Europea, encargará un comisario de Pesca a "tiempo completo" para garantizar que la pesca continúe siendo un medio de vida sostenible durante generaciones. Fuentes de la Xunta de Galicia han señalado a Europa Press que ese anuncio sobre el comisario de Pesca ha sido uno de los temas tratados en la reunión previa que Von der Leyen ha mantenido con Feijóo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Hostal dos Reis Católicos. Von der Leyen ha señalado que la UE tiene que apoyar a los agricultores por su "trabajo duro" cuando el coste de los abonos y la energía aumentan cada año y "los grandes jugadores en la cadena alimentaria están poniendo presión en ellos", algo que, a su juicio, "no es aceptable ni sostenible". "COMPETICIÓN JUSTA CON TERCEROS PAÍSES" Además, ha defendido "una competición justa con terceros países" y ha señalado que los incentivos deben ser "correctos". "Esa es nuestra tarea para el próximo presupuesto europeo, establecer los incentivos correctos", ha agregado. Durante su intervención, la presidenta de la Comisión Europa ha aludido a la guerra en Ucrania, que está "luchando por la libertad y la paz" y cuenta con el apoyo de Europa, que lo que busca es una unión "segura para el futuro". Tras afirmar que Galicia es "un verdadero líder de Europa", ha recordado que faltan siete días para las elecciones europeas y ha animado a acudir a las urnas para apoyar al PP europeo. "Vuestro voto es vuestro ticket para el futuro. Así que utilízalo. No dejéis que otros decidan por vosotros", ha finalizado. "GALCIA, UNA HISTORIA DE ÉXITO" Von der Leyn ha dado las gracias a Feijóo por invitarla a su "casa", Galicia, una región que, según ha dicho, "se transformó" bajo su "liderazgo de más de 14 años" tras "ganar cuatro veces las elecciones" autonómicas. "Galicia es una historia de éxito, es tu historia de éxito", ha enfatizado. A renglón seguido, ha agradecido al líder del PP y a Alfonso Rueda que le hayan enseñado la Catedral de Santiago de Compostela, que ha llevado durante siglos a millones de peregrinos a través de la ruta xacobea. "Un camino de esperanza, un camino basado en nuestros valores comunes que son la piedra de nuestras sociedades", ha apostillado. "Para completar el camino necesitas coraje, necesitas fe, necesitas resiliencia y necesitas buenos compañeros que te apoyen a lo largo de esta ruta y estoy orgullosa de poder completar esta ruta con todos vosotros", ha proclamado. COMIDA CON PULPO Y TARTA DE SANTIAGO Esta comida-mitin, en la que los asistentes han podido degustar empanada, pulpo y carne 'ao caldeiro' con tarta de Santiago, ha estado amenizado por la canción 'Tu voto es la respuesta' --en línea con el lema de campaña del PP-- que señala que votar es la respuesta a "tanta mentira, corrupción y amnistía". Von der Leyen ha comenzado la jornada en Galicia con una visita a la catedral de Santiago acompañada por Feijóo y el presidente de la Xunta. Tras un encuentro en un hotel, el líder del PP y la presidenta de la Comisión Europea se desplazaran a Madrid para ver en el estadio del Santiago Bernabéu la final de la Champions League que disputarán el Real Madrid y el Borussia Dortmund.

