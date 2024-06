El PPCV dice que solo habrá "justicia plena" con Camps cuando Puig, quien "firmó las denuncias", le "pida perdón"

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que solo habrá "justicia plena" con el 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps cuando el también exdirigente autonómico, que es "quien firmó las denuncias", le "pida perdón". El número dos de los 'populares' valencianos, durante su intervención en un mitin en la Vila Joiosa (Alicante), ha defendido la honorabilidad de Camps: "Ha pasado un calvario judicial pero no se ha escondido en el maletero de un coche para cruzar la frontera, siempre ha dado la cara". Por ello, ha considerado que "no se puede jugar con el honor de una persona así" y ha reflexionado sobre "cómo es de cruel la política". En este punto, ha asegurado que las denuncias contra Camps "las firmó Ximo Puig", quien "ahora está de embajador en París, en lugar de irse a su casa cuando perdió las elecciones", según recoge el PPCV en un comunicado. "Solo habrá justicia plena cuando Puig coja un micro y le pida perdón a Camps y al PP por haber intentado hacer, a través de los juzgados, lo que no fue capaz de hacer en las urnas, que es ganar las elecciones", ha sostenido.

Compartir nota: Guardar Nuevo