Pimienta: "Si Las Palmas consigue la permanencia, será por méritos propios"

Las Palmas de Gran Canaria, 15 may (EFE).- El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Xavier García Pimienta, ha subrayado que si su equipo consigue finalmente la permanencia en LaLiga EA Sports, será "por méritos propios", independientemente del resultado que se dé este miércoles en el partido Sevilla-Cádiz.

El conjunto amarillo recibirá el jueves al Betis y podría saltar al césped del estadio de Gran Canaria con el objetivo de la salvación ya cumplido, siempre que el Cádiz, conjunto que marca la zona de descenso, no gane en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Pimienta, sin embargo, es partidario de centrarse en el choque ante el conjunto verdiblanco y recuerda que su equipo depende de sí mismo, aunque considera que tendrán que hacer un partido "muy completo" para ganar a un rival "muy difícil" y acabar así con la racha de ocho derrotas consecutivas que ha retrasado el objetivo de la permanencia.

"Independientemente de lo que pase en el Sevilla-Cádiz, tenemos que ser competitivos ante el Betis, un rival que viene en un grandísimo momento de juego y resultados, que se está jugando meterse en Europa, y eso lo hace muy peligroso", ha explicado el técnico catalán en rueda de prensa.

Pimienta cree que sus jugadores se están empleando al cien por cien, pero no es suficiente para puntuar, con una secuencia de ocho derrotas consecutivas en una de las peores rachas históricas del club en Primera División.

"No me había pasado nunca, ocho derrotas seguidas ocurre muy pocas veces y a nadie le gusta pasar por estos momentos", ha reconocido el preparador del conjunto amarillo.

A su juicio, el principal problema que tienen ahora es que generan muy pocas ocasiones de gol, como se demostró en el último partido en Mallorca (1-0), y deben dar "un paso adelante, con mucha más concentración y exigencia en los duelos individuales".

Con respecto a su futuro, y la incertidumbre creada en los últimos meses al no dar a conocer su decisión sobre si continuará en la UD Las Palmas o no, Pimienta ha reiterado que "lo más importante ahora es lo que nos estamos jugando, porque el objetivo de la permanencia no está cumplido".

Quizá esta tarde-noche, tras el Sevilla-Cádiz, o mañana, después del duelo en casa ante el Betis, la salvación del conjunto amarillo ya sea matemática y el técnico catalán resuelva el enigma. EFE

