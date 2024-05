Sumar equipara a Israel con la Suráfrica del apartheid y defiende la carta de Bustinduy para evitar querellas a empresas

Sumar considera que la comunidad internacional debería cortar relaciones diplomáticas con Israel y someterle a un "boicot" similar al que se hizo a la Suráfrica del 'apartheid' --que fue crucial para acabar con la discriminación de la mayoritaria población negra en aquel país--, y defiende que las empresas españolas deberían estar "agradecidas" al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, por haberles advertido de que es delito hacer negocios "en territorios ocupados ilícitamente" como las colonias israelíes en Palestina. Así lo ha explicado en una rueda de prensa el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso Enrique Santiago al ser preguntado sobre la respuesta que la Conferencia de Rectores y Rectoras de España (CRUE) ha dado a las acampadas estudiantiles contra la guerra de Israel contra Gaza. "El boicot a la Sudáfrica del 'apartheid' fue determinante para acabar con el apartheid y ahí nadie se ponía a examinar qué universidades cumplían o no con los Derechos Humanos. Se acordaba el embargo, sanciones y la ruptura de relaciones diplomáticas, y eso es lo que hay que hacer con Israel", ha sentenciado. A su juicio, la decisión de la CRUE de cortar relaciones con universidades israelíes que no respeten los Derechos Humanos, "llega tarde y mal". Y es que, desde su punto de vista, "a estas alturas" no tiene sentido poner el foco ahí porque es todo un "Estado" el que está provocando un "genocidio" en Gaza y el que mantiene a "miles de detenidos en situación administrativa, sin procedimientos judiciales ni condenas", es decir, de facto "secuestrados". Además, Santiago ha señalado que las empresas españolas con intereses en Israel deberían estar "agradecidas" a Bustinduy porque les ha "hecho un favor", con la carta en la que les pide que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que con su actividad no contribuyen a exacerbar la situación en Gaza, que ha calificado de "genocidio". NO HAY QUE PEDIR "PERMISO" A EEUU "Los miembros de los consejos de administración que aún no se han leído el capítulo del Derecho de gentes de nuestro Código Penal en el que se tipifica como infracción hacer negocios con territorios ocupados ilícitamente deberían dar las gracias al ministro por recordarles que cualquiera les podría poner una querella si hacen negocios allí", ha apuntado el portavoz adjunto del grupo plurinacional. Por último, Santiago ha criticado que el Gobierno haya decidido "ir a pedir permiso a Estados Unidos" antes de que España reconozca al Estado Palestino y ha subrayado que, lo obtenga o no, este reconocimiento debe formalizarse ya. "España es un país independiente que tiene que velar por su soberanía y anteponer el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional", ha indicado.