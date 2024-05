Jandro: "Queremos ganar por Félix, por su familia y por nosotros"

Bilbao, 10 may (EFE).- Jandro Castro, entrenador del Amorebieta, admitió que la situación que atraviesa su jugador Félix Garreta, en coma inducido por un traumatismo craneoencefálico, les ha hecho "muchísimo daño" en el aspecto anímico, pero subrayó que deben "de reponerse" y "pensar en ganar" el domingo en Lezama el decisivo duelo frente al Villarreal B.

"Estamos mal. Tenemos un compañero que no lo está pasando bien, pero tenemos que jugar un partido y ganarlo por él, por su familia y por nosotros. Sería una alegría estupenda para pasar este mal trago de otra forma", subrayó el técnico del equipo vizcaíno en la rueda de prensa previa al encuentro frente al fAilial amarillo.

Jandro añadió tras reflexionar sobre este asunto en el vestuario han tratado de animarse pensando en que "la vida sigue" y que "lo más importante es que Félix se ponga bien, de eso no hay duda".

"Félix está donde está y no podemos hacer mucho mas desde aquí. Tenemos que entrenar bien, ganar y darle todas las alegrías que podamos desde aquí, pero no podemos parar. Entrenar y jugar no quiere decir que nos afecte menos. Nos viene bien esas horas entrenando y el partido para poder evadirnos. Lo tenemos muy presente y todo lo que podamos hacer desde aquí lo haremos", incidió.

Ya sobre este duelo directo por la permanencia Jandro admitió que el que gane "dará un buen zarpazo" al rival y se mostró optimista de cara a las opciones de un Amorebieta que "lleva tiempo jugando este tipo" de encuentros que son prácticamente finales.

"Tenemos experiencia e intentaremos manejar bien la cabeza y aprovecharnos de ello. Quedan cuatro finales, pero solo pensamos en la del domingo. En casa, salvo el partido del Valladolid, estábamos en una buena dinámica. El equipo está convencido de que puede ganar y de lo que tiene que hacer para conseguirlo", reflexionó.

El asturiano admitió que el 5-0 encajado la pasada jornada en Ipurua "duele" y les hizo pasar "un par de días tocados", pero recalcó que ese abultado marcador "no puede empañar" la trayectoria anterior ni provocar dudas.

"Y no va a haber dudas. Hemos trabajado esta semana para corregir errores y estamos preparados para jugar contra el Villarreal. Tienen muchísimo talento, un grandísimo entrenador y es un equipo muy difícil de ganar. Si les dejas que se sientan a gusto te hacen daño y es muy difícil de parar", destacó de su rival.

Jandro confirmó que además de la bajas de Jorge Mier, aún en proceso de recuperación de una lesión de tobillo, y del sancionado Xabi Etxeita tendrá hasta última hora la duda, por problemas físicos, de Alex Carbonell. EFE

