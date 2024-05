Ayuso ve politización en acampar por Palestina: "¿Van a sacar a Einstein de las universidades?"

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ve politización en las acampadas universitarias por Palestina: "¿Van a sacar a Einstein de las universidades?", ha preguntado en declaraciones a los periodistas tras un encuentro con representantes del sector turístico en Girona. "¿Van a sacar la ciencia o la tecnología y todo lo que Israel aporta e importa al mundo entero, y también a la universidad, por una cuestión política partidista que se mezcla con las elecciones en los Estados Unidos y que de manera bochornosa compra a la izquierda en algunos países?", ha añadido. Ayuso considera que el gobierno de Pedro Sánchez está usando el conflicto en la Franja de Gaza para hacer política: "Me parece totalmente insensato e injusto", y ha insistido en que en los campus no se puede hacer politización. "No podemos utilizar el campus para expulsar a nadie, es como decir que vamos a seguir señalando entonces los negocios israelíes. Entonces vamos a pasar de señalar con la estrella de David, judío, a señalar negocio israelí para perseguirlo", ha afirmado. Por eso, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recalcado que "es todo un sinsentido" y cree que sumarse a ello es retrotraerse a los peores episodios del siglo XX.