Ayuso acusa a Sánchez de "entrometerse" en la OPA de BBVA a Sabadell para mantenerse en el Gobierno

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "entrometerse" en la oferta pública de adquisición (OPA) hostil de BBVA sobre Banco Sabadell para mantenerse en Moncloa. "No se puede jugar y entrometerse en la banca ni en la empresa solamente para que al gobierno de Sánchez se les dé unas horas más de respiro", ha afirmado en un encuentro con representantes del sector turístico en Girona. Ha avisado de que en España no se puede "lanzar esa imagen al mundo y a la inversión de que el gobierno funciona con un 'exprópiese' cada vez que le interesa electoralmente". Ha reprochado a Sánchez usar la política de manera insensata para sus intereses --ha dicho textualmente-- en el tramo final de campaña de las elecciones catalanas e "inmiscuirse en estas decisiones de los bancos simplemente para contentar a su mal logrado candidato Illa aquí y hacerle el caldo a los nacionalistas". Ha dicho que ella no se va a inmiscuir en las decisiones de las empresas privadas ni tampoco de los bancos: "Lo que tienen que seguir es funcionando los mecanismos de control que operan en estas circunstancias y no podemos hacer más desde la política".