Albares dice que Blinken respeta que España vaya a reconocer a Palestina y que su viaje no es para pedir "aquiescencia"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este viernes que el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, "respeta la posición soberana de España" de reconocer a Palestina al tiempo que ha dejado claro que su viaje no tenía como finalidad obtener la "aquiescencia" de Washington antes de dar el paso. Blinken "respeta la posición soberana de España, no ha emitido ningún comentario al respecto", ha indicado en rueda de prensa en Washington tras su encuentro de casi una hora y media con el secretario de Estado. El ministro ha incidido en que el objetivo de su visita, que se había estado preparando desde hace tiempo, no era para "informar del reconocimiento" puesto que "es una decisión soberana", ha recalcado. En ningún caso, ha insistido "es una solicitud de información ni de aquiescencia" por parte de Estados Unidos. En cuanto a la fecha concreta en que se producirá ese reconocimiento, ha insistido en que "cuando haya una fecha definitiva el Gobierno lo hará saber públicamente".