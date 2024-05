García Ortiz no comparte la admisión de la querella de la pareja de Ayuso contra fiscales porque el TSJM "no sabe todo"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado que entiende la admisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de la querella de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pero que no la comparte porque el alto tribunal madrileño no "sabe todo" lo que conoce la Fiscalía del caso. "Entiendo la decisión de abrir (la causa), pero no la comparto", ha afirmado el fiscal general en una entrevista en Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, donde ha explicado que la Fiscalía y la Junta de Fiscales no abrieron la causa porque el Ministerio Fiscal "conoce todo" y "sabe todo lo que pasó", mientras el TSJM "sólo ha recibido una querella con una fundamentación de hechos". García Ortiz ha especificado que en la querella que ha recibido el TSJM no se explica "de qué manera se introdujo un correo de un fiscal a un abogado de una manera sesgada" para dar "una información a su vez sesgada" para poder decir "que la cúpula de la carrera impedía un pacto". Tampoco está, según ha asegurado, la información que la Fiscalía puso "en la nota de que prensa, que ya había sido relevante" y que "es determinante para saber si concurre o no un tipo penal concreto". "Entonces entiendo la decisión de abrir, no la comparto porque conozco la verdad, como la conocían los compañeros de la Fiscalía de Sala (...) Es un procedimiento abierto en el que, como en cualquier otro caso, pues tendrán que decir los jueces", ha determinado el fiscal general, condenando que la querella presentada al TSJM se plantee como una manera de intentar criminalizar a quienes acusan y persiguen a los delincuentes. Preguntado sobre si la Fiscalía de Madrid desveló datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado "que no, en absoluto", y ha dado como razón que en la nota de prensa difundida a los medios de comunicación no había datos personales ni ningún tipo de cifras, de empresas o de concretos posibles acuerdos. Las declaraciones del fiscal general del Estado tienen lugar un día después de que el TSJM admitiera a trámite la querella presentada por Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto Torres por la presunta comisión de un delito revelación de secretos por funcionario tras declarar la competencia de esta Sala para el conocimiento del asunto. La supuesta revelación de secretos guarda relación con la nota informativa difundida por la Fiscalía de Madrid en la que se informaba sobre el cruce de correos entre el abogado de la pareja de la presidenta regional madrileña y el fiscal relativos a la investigación por un presunto fraude fiscal.