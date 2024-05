El PP denuncia la "paralización" de leyes en el Congreso por la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha denunciado este martes la "parálisis de la actividad legislativa" de la Cámara por parte del PSOE y Sumar, que hacen valer su mayoría en la Mesa del Congreso para mantener congelada la tramitación de leyes, entre ellas casi una decena procedentes del Senado. En rueda de prensa, Tellado ha hecho un repaso de todas las leyes que están "paradas", como es el caso de las nueve iniciativas legislativas aprobadas en lo que va de legislatura por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Según ha denunciado, los dos partidos que integran el Gobierno de coalición unen fuerzas en el órgano rector de la Cámara para aprobar sucesivas ampliaciones del plazo para presentar enmiendas y así evitan que estas normas arranquen su recorrido en la Cámara Baja. Tellado también ha mencionado la proposición de ley de apoyo a los enfermos de ELA, impulsada por el PP "hace ya dos meses" y que, a su juicio, se ha parado dando tiempo a que el Pleno aceptase tramitar una iniciativa similar del PSOE. La Cámara también ha dado luz verde a una propuesta de Vox con el mismo objetivo y ahora las tres se fusionarán a su paso por comisión. El portavoz 'popular' ha recordado también el caso de la proposición de ley de su grupo sobre el sistema alimentario, cuyo debate fue vetado por el Gobierno, que hizo uso de su facultad para evitar la llegada al Pleno de las leyes que supongan una merma de ingresos o un aumento del gasto público. Según ha explicado, el PP ha pedido al Ejecutivo aclaraciones sobre su veto y ha solicitado amparo a la Mesa, paso previo para un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional. TAMBIÉN INICIATIVAS DE SUMAR Y OTROS SOCIOS Además de las mencionadas por Tellado, también acumulan sucesivas prórrogas del plazo para presentar enmiendas dos proposiciones de ley de Sumar --pese a que la coalición que lidera Yolanda Díaz tiene mayoría con el PSOE en la Mesa del Congreso-- y otras dos de socios del Gobierno: ERC y el PNV. Fue el pasado 19 de diciembre cuando el Pleno tomó en consideración la proposición de ley orgánica de Sumar para reformar el Código Penal en aras de garantizar la libertad de expresión y acabar con delitos como las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. Desde entonces, la Mesa del Congreso ha ido aprobando prórrogas para la presentación de enmiendas y no ha podido avanzarse más. En aquella misma sesión se dio vía libre a una ley de Esquerra Republicana (ERC) para acabar con la obligatoriedad de acudir a convocatorias de la selección española de fútbol y otros deportes. Pese a que la ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, había descartado el apoyo a su tramitación y, en contra de lo que defendió el PSOE en el propio debate parlamentario, al final los socialistas votaron a favor de su toma en consideración. Desde febrero está bloqueada en la Mesa la reforma de la Ley de Secretos Oficiales registrada por el PNV, la misma iniciativa que quedó enterrada en la anterior legislatura bajo continuas ampliaciones de plazos de enmiendas. Y lo mismo está pasando con la proposición de ley de Sumar que busca recuperar la jurisdicción universal y que España pueda, por ejemplo, perseguir crímenes de Israel. DOS MESES Y MEDIO MÁXIMO Aprovechando la reforma feminista del Reglamento que se tramita en el Congreso y que traduce sus normas al lenguaje inclusivo, el PP ha registrado enmiendas para intentar poner coto a esta práctica habitual en la Mesa de la Cámara para demorar o directamente imposibilitar la tramitación de determinadas iniciativas. Esta fórmula se suele utilizar también en el caso de los proyectos de ley que derivan de decretos ley del Gobierno. Estas son leyes que están en vigor desde que las aprueba el Consejo de Ministros, reciben el aval del Congreso pero los grupos fuerzan su tramitación como proyectos de ley con intención de introducir cambios. En sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PP plantea que los decretos ley tramitados como proyectos de ley, las proposiciones de ley de los grupos y las leyes remitidas al Congreso por las comunidades autónomas que se tomen en consideración puedan estar como máximo dos meses y medio en plazo de enmiendas. Los 'populares' fijan criterios específicos para la ampliación de los plazos. Así, al plazo inicial de 15 días añaden una posible primera prórroga por otros 15 sí lo solicitan dos grupos que representen a una décima parte de los diputados (35 diputados). Para conceder un tercer plazo deberán pedirlo dos grupos que representen a una octava parte de la Cámara (44 diputados) y, transcurridos dos meses, únicamente se concederá otra prórroga si la piden, como grupos que sumen al menos 210 diputados. Y NO DEMORAR LA CONVOCATORIA DE PONENCIA Además, los de Alberto Núñez Feijóo quieren que, una vez presentadas las enmiendas parciales a las iniciativas legislativas, no se pueda demorar su discusión en ponencia, el paso previo para su aprobación en la comisión correspondiente. Concretamente proponen que la ponencia se tenga que constituir y empezar a trabajar "dentro de los quince días siguientes" a la fecha de registro de las enmiendas . En este momento en la Cámara hay tres proyectos de ley pendientes de ser discutidos en ponencia. Dos de ellos, derivados de sendos decretos leyes convalidados el pasado mes de enero. Los grupos registraron sus enmiendas a principios de marzo pero, dos meses después, aún no se ha reunido la ponencia para estudiarlas, y eso que se tramitan por el procedimiento de urgencia. Se trata de la ley con medidas para afrontar las consecuencias de económicas de las guerras de Ucrania y Oriente Próximo de la que contempla medidas en materia de Justicia. Ambas derivan de sendos decretos ley que se convalidaron gracias a que el PSOE llegó a un acuerdo in extremis con Junts. Los diputados de la formación independentista no participaron en la votación tras comprometerse el PSOE a suprimir el artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, a su juicio, ponía en peligro la amnistía, y abrirse a modificar la ley para facilitar el retorno de empresas a Cataluña y al traspaso determinadas políticas migratorias. Tampoco hay fecha todavía para la ponencia de la Ley de Paridad, aunque los grupos registraron sus enmiendas el pasado 24 de abril. Este texto, que se tramita por la vía ordinaria, llegó a la Cámara en diciembre y se aceptó tramitar a finales de febrero.