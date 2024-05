El abogado de Wagensberg y Junqueras cree que "algunos jueces no aplicarán" la amnistía

El abogado Andreu Van en Eynde, que defiende al diputado de ERC Ruben Wagensberg y también representa al presidente de la formación, Oriol Junqueras, y al presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, prevé que "algunos jueces no aplicarán" la amnistía. Lo ha dicho durante una mesa redonda en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) sobre el impacto de la ley de amnistía, que ha presentado el abogado Alexander Salvador y ha moderado el periodista de 'La Vanguardia' Toni Muñoz, y en la que Van den Eynde ha contrapuesto argumentos con el abogado Eloy Moreno, quien ha criticado que la ley quiere evitar que "salga a la luz" lo investigado en Voloh y Tsunami. Van den Eynde ha mantenido que la ley de amnistía encaja en el derecho de la Unión Europea (UE) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y ha recordado que tanto cuando se propuso la norma como cuando se derogó la sedición hubo expectación por la reacción de la judicatura, porque en su opinión "lo que hacen los jueces hoy en día es corregir al legislador". "Da igual lo que dice la ley, hay que ver qué dicen los jueces y si la van aplicar. Ya lo han dicho Barrientos y García Castellón, que no les gusta", ha afirmado en referencia al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, y del juez que instruye el caso Tsunami en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Van den Eynde ha augurado que con la aplicación de la amnistía los jueces harán lo que quieran, en sus palabras, ha asegurado que pasó lo mismo con la prisión provisional de Junqueras y ha defendido que "el objetivo de la amnistía es frenar a un poder judicial desbocado". MORENO: ES "UN TRAJE A MEDIDA" Por su parte, Moreno ha defendido que los jueces deben interpretar la ley en el contexto y normas internacionales, y ha reprochado que la ley de amnistía se ha hecho "como un traje a medida para algunas personas y quiebra uno de los principios fundamentales del estado de derecho, el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley". "¿Realmente un estado de derecho puede hacer leyes a medida a un ciudadano? Si además es un político amnistiado por delitos ejercidos en su cargo, empieza a ser más grave", ha añadido el abogado. Moreno cree que la amnistía tiene por objetivo eliminar la responsabilidad contable de los encausados en el Tribunal de Cuentas (Tcu), que no estaba incluida en los indultos a los líderes del 1-O, y "evitar que determinadas investigaciones de hechos muy graves salgan a la luz", y ha mencionado el caso Voloh, 'Tsunami' y la investigación en el Tribunal Supremo (TS) sobre Wagensberg y el expresidente del Govern Carles Puigdemont. Ha criticado que hay parte del redactado "pensada expresamente para intentar pasar de una manera un tanto pícara determinados filtros, por ejemplo introduce una frase descontextualizada del informe de la Comisión de Venecia", y cree que se han añadido partes expresamente para pasar la supervisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).