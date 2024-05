Esteban (PNV) sobre rebajar las mayorías parlamentarias para renovar el CGPJ: "No creo que sea conveniente"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este lunes que no cree que sea conveniente rebajar las mayorías parlamentarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así se ha expresado ante la posibilidad de modificar la ley para que, si no se alcanzara un respaldo de tres quintos de la Cámara en primera votación, se procedería a una segunda vuelta en la que sólo sería necesaria una mayoría absoluta. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que "es conveniente que haya mayorías amplias y plurales para elegir a ese órgano" por lo que no cree conveniente modificar el proceso de elección del Consejo de modo que su renovación se diese con un consenso de mayoría absoluta. "A una parte le puede venir bien la mayoría simple, pero en otra situación política sería justo lo contrario -ha señalado-. Si hay elecciones y hay que renovar el órgano y tiene mayoría el PP, ¿lo va a elegir solo? O, si el PSOE tiene mayoría absoluta, ¿lo va a nombrar solo? No creo que sea conveniente", ha explicado el portavoz jetzale. En este sentido, ha destacado que es una cuestión en la que "todas las partes deberían actuar con sentido" y que no cree que el problema sea la ley, "sino que el problema es el comportamiento de algunos partidos, como el PP, que una y otra vez retrasa la elección de ese órganos si no le conviene". De esta forma se ha pronunciado Esteban ante la reforma del sistema de elección del órgano propuesta por Podemos, y a la que se ha adherido Sumar, en la que se estipula que, si no hubiese consenso de tres quintas partes de la Cámara Baja en primera vuelta, valdría un consenso de mayoría absoluta en segunda vuelta.