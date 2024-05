Ayuso avisa que el siguiente "asalto" de Sánchez será al Supremo y denuncia sus "maniobras para controlar" instituciones

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este lunes que el siguiente "asalto" que llevará a cabo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será al "Tribunal Supremo" y ha denunciado sus "maniobras para controlar cualquier institución y contrapeso que le recuerden dónde están los límites". Durante su intervención inicial en el desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, que protagoniza en el Hotel Ritz el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, la dirigente regional ha criticado que lo primero que ha hecho el Gobierno sea "empezar por el final, por la Justicia, para que nada pueda ponerle freno" y no haya a quién acudir. "De ahí su asalto al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía y, por supuesto, lo sabemos todos, lo siguiente es el Supremo", ha alertado. Para la jefa del Ejecutivo madrileño, "la Historia está repleta de ejemplos como este y, la de Sánchez, de todo tipo de maniobras para controlar cualquier institución y contrapeso que le recuerden dónde están los límites". Considera que "la mentira es otra de las características de este tipo de gobiernos autocráticos, que invierten la verdad con una tomadura de pelo diaria". "En el último episodio, que es de culebrón de telenovela, a Sánchez le ha dado iguales exponer y desguazar el prestigio de su mujer ante el mundo entero quedando como muñidora de contratos y actuaciones impropias de la mujer de un presidente con tal de entrar en las elecciones catalanas y, por supuesto, no dar explicaciones sobre todo lo que Begoña Gómez ha hecho o desecho durante largos años", ha lanzado. A su parecer, "los titulares que se conocen cada día harían caer al primer ministro de cualquier democracia" pero él se cree que es "Ejecutivo, Legislativo y Judicial". "Un presidente no da pena, un presidente da explicaciones. El respeto que Sánchez tiene por sus votantes es el mismo que tiene por el resto de españoles, por nuestra nación y por la verdad misma", ha espetado.