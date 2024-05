PSPV advierte que el "insulto" de Mazón a la ONU pone "en riesgo la continuidad" de sus instalaciones en Quart de Poblet

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha advertido de que la "falta de respeto" y el "insulto" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a la ONU pone "en riesgo la continuidad" de sus instalaciones en Quart de Poblet (Valencia). "Puede provocar un conflicto diplomático de alto nivel", ha avisado. Ante esta situación, ha exigido al jefe del Consell que "retire sus palabras" y que "deje de insultar a la ONU". "Lo que tiene que hacer es pedir perdón y retirar la mal llamada ley de concordia que dignifica el franquismo", ha subrayado, en un comunicado. En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que el PP de Mazón, en un acto de "absoluta irresponsabilidad", en lugar de "retirar una ley que dignifica el franquismo y rectificar", se dedica a "insultar a la ONU". "Estamos hablando de un organismo internacional que vela por los Derechos Humanos", ha remarcado. Además, ha condenado la actitud "peligrosa e irresponsable" del 'president', "no solo porque nos pone en el mapa de la vergüenza, sino porque estamos en un momento crucial en el que la ONU se está planteando ampliar sus instalaciones en Quart de Poblet". Por ello, ha insistido en que, con sus declaraciones, Mazón "puede provocar, ya no solo la paralización de la ampliación, sino un conflicto diplomático de alto nivel con la salida de la ONU de la Comunitat Valenciana". Finalmente, Muñoz ha acusado a Mazón de "ponernos en el mapa de la vergüenza en el que no queremos estar" y ha apuntado que el jefe del Consell "entra en la historia del peor PP". "Le pedimos que rectifique y que retire la ley", ha concluido. El 'president' de la Generalitat, en declaraciones a los medios este viernes, destacó que desde que asumió el cargo ha firmado 422 exhumaciones de víctimas provocadas por la violencia de la "horrible dictadura franquista" y defendió que la ley de concordia "consolida" los derechos de estas víctimas. Por ello, consideró que quien firma el informe de la ONU "ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la Comunitat Valenciana".