El PSOE apoya los esfuerzos para el acuerdo sobre Gibraltar sin renunciar a la posición sobre la soberanía

El PSOE quiere que el Congreso de los Diputados se signifique en su respaldo al Gobierno y a los esfuerzos diplomáticos que se están llevando a cabo para la consecución de un acuerdo sobre la futura relación de Gibraltar con la UE pero sin renunciar en ningún caso a las reivindicaciones en materia de soberanía. Para ello, los socialistas han presentado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que ponen de relieve el "efecto sensible" que tiene para el Campo de Gibraltar el hecho de que Reino Unido abandonara la UE. De prosperar el texto, el Congreso instará al Gobierno a "fomentar un marco de relaciones amistosas y de buena vecindad con Reino Unido, particularmente en lo tocante a Gibraltar, sin renunciar a las posiciones españolas en materia de soberanía". Asimismo, se respalda que el Gobierno mantenga "los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo entre la UE y Reino Unido que asegure el establecimiento de una zona de prosperidad compartida que redunde en beneficio de los habitantes del Campo de Gibraltar y del Peñón". Y por último, se anima al Ejecutivo para que siga "dichas negociaciones sobre las bases de la eliminación física de la Verja; la libertad de circulación de personas; la libertad de circulación de mercancías y el uso conjunto del aeropuerto", en línea con lo que ha venido reclamando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Precisamente el de Gibraltar es uno de los varios "acuerdos" en política exterior que Albares ha planteado desde el arranque de la nueva legislatura al resto de partidos, y en particular al PP, a quienes ha afeado que no sean capaces de brindar su respaldo en este asunto. Los 'populares' han reclamado al ministro más detalles y que les facilite el documento preciso que está sobre la mesa antes de darle su apoyo. La propuesta del PSOE se produce después del encuentro mantenido el pasado 12 de abril en Bruselas en el que participaron el jefe negociador de la UE, el vicepresidente comunitario Maros Sefcovic; el ministro de Exteriores británico que lidera la delegación británica, David Cameron; el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Esta reunión fue la primera celebrada a tan alto nivel desde que arrancaron las negociaciones hace cerca de dos años y medio, durante los que se han celebrado 18 rondas de contactos a nivel técnico. En ella se acordaron las "líneas generales" del acuerdo y las partes se comprometieron a seguir trabajando en las próximas semanas.