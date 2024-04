Rueda censura el "infantilismo" de Sánchez y cree que con su "autoórdago" pretende "no dar explicaciones"

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ha censurado el "infantilismo" que aprecia en el "autoórdago" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abrir un período de reflexión sobre su futuro, con el que, a su juicio, pretende "no dar explicaciones" acerca de la investigación judicial abierta a su pareja, Begoña Gómez. En una entrevista concedida este domingo a Radio Nacional recogida por Europa Press, el mandatario autonómico ha manifestado que puede entender desde "el punto de vista personal" que Sánchez se pare a pensar sobre su continuidad al frente del Gobierno, pero considera que no puede abrirse un "impás de espera" de este tipo desde la "responsabilidad política más importante del país". "Sinceramente, creo que un presidente del gobierno no lo puede hacer", ha sentenciado Rueda, que ha compartido la reflexión de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, de que Sánchez actúa con "un infantilismo" que ve impropio de "alguien maduro que tiene que saber el puesto que ocupa". En esta línea, y tras apuntar que "no sabe" qué decidirá este lunes el presidente del Gobierno, ha apuntado que su "impresión personal" es que el movimiento de Sánchez busca "no dar explicaciones" sobre las acusaciones a su pareja. "Mi impresión personal es que no le interesa dar explicaciones. Él sabrá por qué. Porque si las puede dar y puede defender las acusaciones que está teniendo, lo que tiene que hacer es, cuanto antes, cortar esto", ha sentenciado Rueda, que ha incidido en que "la estrategia" de Sánchez es "lo que hace siempre: pensar en él y en nada más que en él". "A mí no me verá meterme con la familia de nadie. En campaña, también hablaban de gente de mi familia, pero no por eso dije que iba a paralizarlo todo. Oiga, si te eligen y te pagan para gobernar y ejercer tu trabajo no puedes tomar este tipo de decisiones", ha abundado Rueda. CAMBIOS EN LA XUNTA Cuestionado sobre los cambios en la estructura de la Xunta adoptados con el arranque de la nueva legislatura, el presidente ha señalado que asuntos como la integración de la gerencia del Servizo Galego de Saúde en la Secretaría Xeral de la Consellería de Sanidade persiguen mejorar "la operatividad" en el funcionamiento de la gestión sanitaria. "Se trata de ser más ágiles en la tramitación, más racionales en algunos procedimientos de contratación", ha subrayado el mandatario autonómico antes de incidir en que "lo que tiene que ver con los aspectos sanitarios y con los aspectos médicos está absolutamente garantido". En este sentido, ha remarcado que se trata de una "fórmula que no deja de ser administrativa" que "no supone que se pierda autonomía ni eficacia de funcionamiento", por lo que espera que suponga "pasos adelante" en la gestión de los recursos sanitarios. En relación a este y otros cambios introducidos en la estructura de Gobierno, Rueda ha asumido que se trata de su "responsabilidad" tanto si resultan "acertados" como si no, pero que los hace con el convencimiento de que "mejoran el funcionamiento de la Xunta". LEY DEL LITORAL También se ha referido en RNE al fallo del Tribunal Constitucional conocido esta semana que avala la Ley gallega del litoral tras el recurso interpuesto por el Gobierno central y que, a su juicio, "no se tendría que haber producido". "La mejor noticia habría sido no haber perdido todo este tiempo y que desde el principio se reconociera que tenemos derecho (a gestionar el litoral)", ha dicho Rueda, que espera que "no se pierda más tiempo" y el Ejecutivo estatal acceda a transferir los medios que la Xunta requiere para la gestión del dominio público-marítimo terrestre.