Illa (PSC) pide "arrimar el hombro" y movilizarse contra los ataques a Sánchez

El líder del PSC y candidato al 12M, Salvador Illa, ha pedido este viernes "arrimar el hombro" y movilizarse contra los ataques que, ha dicho, recibe el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Cuanto más ataquen, cuanto más quieran empujar, más nos movilizaremos para levantar esa resistencia colectiva en favor de la política entendida como servicio público", ha asegurado en un acto del PSC en Lleida junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; el candidato por Lleida, Òscar Ordeig; la número dos, Judith Alcalá, y el alcalde del municipio, Félix Larrosa. Asimismo, Illa ha instado a la movilización contra la política entendida como "una ocupación al precio que sea del poder" y ha señalado que todos tienen el mismo derecho a gobernar y que los que lo deciden son los ciudadanos. CATALUNYA NECESITA "GOBERNAR" Illa se ha referido al primer debate electoral del 12M de este viernes organizado por 'La Vanguardia' y 'Rac1' y ha criticado que "los de la derecha" le han dicho que es independentista y que los independentistas le han dicho que es españolista, en sus palabras. "Nosotros somos solucionadores de problemas: no bloqueamos, no vetamos, no amenazamos. Proponemos, resolvemos, dialogamos y gobernaremos. Gobernar es el verbo que necesita Catalunya", ha afirmado. Así, ha pedido la confianza y el voto a los catalanes, --textualmente-- piensen lo que piensen y hablen la lengua que hablen, para poder gobernar la Generalitat tras las elecciones, y ha dicho: "Si ponéis la fuerza, nosotros pondremos la transformación". ORDEIG Y LARROSA Por su parte, el candidato por Lleida, Òscar Ordeig, ha trasladado su apoyo a Sánchez, ha llamado a la movilización el 12M y ha pedido "que la gente tenga ilusión" porque las cosas, ha dicho, se pueden hacer mejor. El alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha expresado al presidente del Gobierno que "vale la pena" continuar y ha agradecido a Illa estar presente en Lleida y conocer su realidad porque, a su juicio, lleva una década desatendida. Al acto han acudido también el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el secretario general de Units per Avançar, Ramon Espadaler.