López Miras pone como "límite" a cualquier cambio en la Ley del Mar Menor no dar "ni un paso atrás"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido este jueves que la apertura de un proceso de diálogo sobre la Ley del Protección del Mar Menor tendrá como objetivo escuchar a voces expertas e implicadas, y en ningún caso supondrá dar "un paso atrás" en la protección de la laguna salada. López Miras ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, en la que ha estado acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera. El máximo dirigente regional ha afirmado que este miércoles todos los partidos políticos, "de una forma u otra", propusieron en la Asamblea Regional una modificación de la ley, algo que "no parece anómalo" porque fue creada hace cuatro años, "en una circunstancia de urgencia y de emergencia", como así aparece reflejado en el preámbulo de la norma. En este sentido, López Miras ha destacado la necesidad de "escuchar a los científicos, a los investigadores, a los ecologistas, a los agricultores, a los alcaldes" y, a partir de ahí, mejorar el texto, pero teniendo en cuenta, ha advertido, que "no se va a dar ni un paso atrás en la protección del Mar Menor". Se trata, según sus palabras, de recoger "propuestas solo dirigidas a mejorar la ley, no para abrir la puerta de la desprotección del Mar Menor". Por su parte, la ministra Ribera ha dicho que se queda "con esta última frase del presidente", al entender que "es sumamente peligroso, sobre todo para los agricultores y los vecinos del campo de Cartagena, que nadie sienta la tentación de dar un paso atrás". "Creo que los mensajes de un partido político que se ha venido caracterizando por su negacionismo con respecto a cuestiones tan básicas como las que están acreditadas por la ciencia, como el cambio climático o las alteraciones en el régimen de disponibilidad de agua o la pérdida de fertilidad y calidad de suelo si no hay un tratamiento adecuado o la necesidad de preservar los ecosistemas son enormemente perjudiciales", ha aseverado Ribera. López Miras y Ribera han realizado un "exhaustivo repaso" a las actuaciones puestas en marcha en beneficio del Mar Menor por parte de ambas administraciones. "Vamos de la mano y con paso firme en la recuperación del Mar Menor", ha afirmado el presidente de la Comunidad, quien ha puesto en valor que "estamos avanzando en los trabajos mejor, más rápido y de manera más eficiente". Este nuevo encuentro, calificado como "muy efectivo" por el presidente, da continuidad a la vía de diálogo materializada a mediados de enero con la firma del denominado Acuerdo por el Mar Menor. Como fruto de esa coordinación, por ejemplo, ya se ha reunido y ha comenzado a trabajar la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, en la que se integran las administraciones del Estado, la Región y los municipios de la cuenca vertiente. El trabajo conjunto también se refleja en que ambas administraciones, central y regional, "estamos trabajando en la adquisición y ampliación de la red de humedales en el entorno del Mar Menor, para crear un cinturón verde", ha subrayado López Miras. A la vez, los Gobiernos autonómicos y central han impulsado sendos gemelos digitales que se van a complementar "para anticiparnos a cualquier situación. El Mar Menor es seguramente el ecosistema más monitorizado del mundo y, ahora, con la aplicación de la Inteligencia Artificial, vamos a poder adelantarnos a una eventual alternación de sus parámetros fundamentales". "Tenemos la absoluta convicción de seguir incorporando nuevas medidas que nos permitan llegar cuanto antes a una situación de normalidad en el Mar Menor", ha afirmado el presidente, quien ha agregado que esa política "se basará en el diálogo". López Miras ha recordado que el Gobierno regional destina este año 116 millones de euros a actuaciones de recuperación, protección ambiental y de impulso de la actividad socioeconómica del Mar Menor. Entre esas medidas se encuentran, por ejemplo, el tanque ambiental de Playa Honda, que está a punto de ser finalizado, y las nuevas redes de pluviales en San Pedro del Pinatar y San Javier. Durante el encuentro, el dirigente autonómico también ha informado a la vicepresidenta de los últimos análisis que se han llevado a cabo sobre la incidencia de los aportes de agua desde la rambla de El Albujón. Igualmente, le ha detallado la inversión que el Ejecutivo autonómico seguirá efectuando para la retirada de biomasa, evitando así su descomposición, un excesivo consumo de oxígeno o la formación de fangos. Concretamente, la Comunidad va a contratar estos trabajos de forma plurianual para los años 2025 y 2026, con una inversión de 15,6 millones de euros. RECUPERACIÓN DE LA SIERRA MINERA Asimismo, el presidente se ha referido a la colaboración entre ambas administraciones para la restauración de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, en el entorno del Mar Menor. De esta forma, ha explicado que este año concluirán las actuaciones en marcha en la restauración de El Lirio, con una inversión conjunta de ambas administraciones de 5,6 millones. Además, se está tramitando de manera conjunta una inversión de 40 millones procedentes de los Fondos Next Generation, en diversos emplazamientos mineros. DESCARBONIZACIÓN Y AGUA En materia de reducción de emisiones contaminantes, López Miras ha trasladado a Teresa Ribera que la Comunidad está llevando a cabo proyectos específicos de descarbonización en lugares estratégicos de la Región de Murcia, como el valle de Escombreras, lo que ayudará a conseguir "un futuro más verde en una zona que afecta también al Mar Menor". Igualmente, ha informado al Ministerio de las propuestas realizadas por el Gobierno regional para su inclusión en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030. Preguntado sobre su relación con VOX, López Miras ha manifestado que "este es un gobierno unido, que funciona, que representa a la mayoría de los ciudadanos de la Región de Murcia", y que su reunión de este jueves con el vicepresidente de la Comunidad y líder de ese partido, José Ángel Antelo, tras el Consejo de Gobierno, ha transcurrido en un clima "normal".