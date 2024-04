La Junta Electoral de Barcelona exige a Vox retirar carteles de su campaña 'Billete de vuelta para ilegales'

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha acordado incoar un expediente sancionador a Vox y les ha exigido retirar los carteles de su campaña 'Billete de vuelta para ilegales' por incumplir la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). La resolución, consultada por Europa Press, se ha producido a partir de una denuncia de ERC, y la Junta Electoral asegura que Vox ha cumplido el artículo 53 de la Loreg, que prohíbe la realización de propaganda electoral "hasta el inicio legal de la campaña". En el cartel aparece una azafata con dos billetes de avión en la mano en el que se puede leer '12 de mayo. Billete de vuelta para ilegales', y al lado otro lema: '¿Delincuentes en tu barrio? ¡Nosotros tenemos su billete de vuelva!'. "Debe retirar el cartel, los folletos y la publicación en la red social", ha defendido la Junta Electoral, que también ha sostenido que la infracción tiene suficiente gravedad para que sea procedente incoar un expediente sancionador. Sin embargo, la Junta Electoral "no aprecia que el mensaje difundido pueda ser claramente constitutivo de un delito de odio", como denunciaba ERC, y por lo tanto no pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, aunque afirma que ERC puede emprender acciones en este sentido. Esta resolución no es firme y se puede recurrir ante la Junta Electoral Central "dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del acuerdo".