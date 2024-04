El Senado confirma que Koldo García comparecerá este lunes tras haber logrado finalmente contactar con él

La comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo ha confirmado que el propio Koldo García comparecerá en este foro el lunes 22 de abril, después de que finalmente se haya logrado contactar con él para informarle de la citación a esta investigación que lleva su nombre, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. De esta manera, Koldo García finalmente acudirá al Senado este lunes después de que la Mesa de la Comisión de investigación, en la que el PP tiene mayoría, informara a los grupos en su reunión de ayer que no lograba contactar con él. En esta reunión que mantuvieron ayer la Mesa y los Portavoces, el órgano de dirección de la comisión de investigación anunció que seguirían intentando contactar con él, algo que finalmente se ha logrado y finalmente la comparecencia se celebrará el lunes 22 de abril. LA POLICÍA TENÍA QUE DAR LOS DATOS En este contexto, la Mesa de la comisión, con mayoría del PP, ha explicado que es la Policía Nacional la encargada de suministra la información para poder localizar a los comparecientes citados a este foro y, en el caso de Koldo García, los datos suministrados no permitieron localizarlo, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha relatado en la mañana de este jueves en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, que anoche habló con el presidente de la comisión y aún no tenía novedades, dado que el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos dispone de "una veintena de números de teléfono" y de "varias residencias". Rollán ha precisado que enviaron una carta al domicilio donde Koldo está empadronado, si bien sospechan que actualmente podría residir en Benidorm porque en las últimas semanas ha concedido entrevistas a varios medios de comunicación allí. La práctica habitual para citar a los comparecientes en las comisiones de investigación, tal y como ha descrito Rollán, pasa porque los letrados de la Cámara se pongan en contacto con la comisaría del Congreso o el Senado, que puede facilitar a los servicios jurídicos la dirección de empadronamiento para que se realice la comunicación "en tiempo y forma".