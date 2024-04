El presidente del CGPJ no se opone al voto telemático para próximas elecciones a las salas de gobiernos de tribunales

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha afirmado que no se opone al voto telemático para designar a los integrantes de las salas de gobierno en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia, cuyas elecciones se prevé para el próximo mes de noviembre. "Creo que va con el signo de los tiempos el que estemos en vía de agilizar cualquier cuestión utilizando los medios digitales y telemáticos", ha manifestado a preguntas de los periodistas Guilarte, que ha añadido que "es claro que han sufrido reticencias que en algún caso alguien atribuye a alguna asociación". "En eso no me meto. Al margen de que cada uno tenga sus razones, yo creo que hay que ir en esa dirección", ha añadido. Cabe recordar que el próximo mes de noviembre están previstas elecciones a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 Tribunales Superiores de Justicia y que desde el Consejo General del Poder Judicial se estudia desde hace meses la posibilidad de introducir el voto telemático para ello. Una opción que cuenta con la oposición de algunas asociaciones minoritarias y con la aprobación de otras mayoritarias como la Asociación de Jueces para la Democracia, que recientemente ha valorado que considera que el voto telemático es una medida necesaria, adecuada y proporcional para garantizar el derecho de participación de la carrera judicial en la elección de los miembros electivos de Salas de Gobierno, así como que el CGPJ en funciones tiene plena capacidad para ejercer su potestad reglamentaria y regular el voto telemático.