El PP presenta este jueves su plan de vivienda tras verse con casi una decena de organizaciones del sector inmobiliario

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del partido, Paloma Martín, presentarán este jueves sus propuestas en materia de vivienda tras verse con casi una decena de organizaciones del sector inmobiliario. En concreto, presentarán 'Plan + Vivienda' con sus medidas para facilitar el acceso a la vivienda en España, sobre todo a los jóvenes, al tiempo que defenderán su ley para atajar el problema de la okupación, en plazo de enmiendas en el Congreso tras haber sido aprobada en el Senado, donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta. Fuentes del PP han avanzado a Europa Press que en este momento han confirmado su asistencia representantes de Fotocasa, la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), y la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI). UNA SEMANA DESPUÉS DE LA REUNIÓN DE SÁNCHEZ CON EL SECTOR También habrá miembros de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN); la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO); y la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). Esta reunión que han promovido Gamarra y Martín --que estarán acompañadas por los portavoces de Vivienda del PP del Congreso y del Senado, Joan Mesquida y José Ramón Díez de Revenga-- se producirá una semana después de la que mantuvo el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con patronales de la construcción y del sector bancario, así como los sindicatos UGT y CCOO. En ese encuentro, Sánchez se comprometió con el sector inmobiliario a mantener la inversión pública en vivienda, y trasladó que está trabajando para que España siga contando más allá de 2026 con fondos 'Next Generation' para seguir dotando al país de vivienda pública y fomentando la rehabilitación. Además, señaló que modificará una orden para agilizar la financiación de la construcción y agilizar las licencias e introducir criterios de sostenibilidad. EL PP HA DEFENDIDO UN PACTO NACIONAL POR LA VIVIENDA En plena campaña vasca y a las puertas de la campaña catalana, el PP ya respondió esta semana al Gobierno que el problema de la vivienda no se soluciona con más intervencionismo sino liberando más suelo para construir, aumentando la colaboración público-privada y buscando fórmulas para estimular que los jóvenes tengan acceso a ella. "Siempre que llega una campaña aparece el humo y la chistera con un conejo", dijo hace unos días el portavoz del partido, Borja Sémper. Ante las generales del año pasado, Feijóo prometió impulsar un pacto nacional por la vivienda si ganaba las elecciones y anunció medidas como un aval de hasta el 15% del total de la vivienda que facilitará completar la financiación de la hipoteca que soliciten los jóvenes. El PP también planteó avales a la fianza de alquiler para jóvenes con rentas medias y bajas; una ayuda de 1.000 euros en una sola paga para la emancipación de los jóvenes que podrán destinar a gastos objetivos del primer acceso a la vivienda tanto para alquiler como para compra; o ampliación del Bono Joven de alquiler. Feijóo también prometió en campaña un "reforzamiento de la seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles ante el incremento de la okupación", garantizando "el desalojo de los okupas en 24 horas" y modificando la ley para "endurecer las penas". El PP llevó estas propuestas a la ley 'antiokupación' que ha aprobado en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP ha acusado este miércoles al Gobierno de "bloquear" en el Congreso "la ley antiocupas que permitía expulsar a los delincuentes en 24 horas", después de que la norma siga en prórrogas al plazo de enmiendas. "Las víctimas de ocupación ilegal no se explican la actuación del Gobierno que solo favorece a los ocupas", ha dicho Paloma Martín en la red social 'X', para denunciar que la política de vivienda de Sánchez "desprotege a las víctimas y premia a quien delinque". PENAR CON MÁS "INTENSIDAD" LA REINCIDENCIA EN HURTOS U OKUPACIÓN En plena campaña vasca y a las puertas de la campaña de las catalanas del 12 de mayo, Feijóo ha hecho hincapié en el incremento de la 'okupación' en Cataluña, asegurando que "el 40% de los pisos ocupados en España se producen" en esta comunidad. "Vamos a plantear un proyecto de ley para penar con mayor intensidad la reincidencia en los delitos, especialmente en los hurtos, en los robos y en la ocupación", ha anunciado Feijóo este miércoles en un acto en Girona junto a su candidato a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández.