Montero defiende los acuerdos con Bildu en medidas sociales y replica a Feijóo que solo puede pactar con Vox

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha replicado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, defendiendo que han sacado adelante medidas sociales en el Congreso con el apoyo de Bildu y echándole en cara que los 'populares' que solo pueden pactar con Vox. Este mismo miércoles Feijóo instó a los socialistas a romper todas sus alianzas con Bildu en el gobierno autonómico de Navarra, en el ayuntamiento de Pamplona y en el Congreso de los Diputados y les reclamó que se comprometan ante notario a no pactar con Bildu mientras no condenen a ETA. La también vicesecretaria general del PSOE ha afirmado que lo que hacen en el Congreso es "promover iniciativas que mejoran la vida de la gente" como políticas de vivienda asequible para jóvenes, subida del Salario Mínimo Interprofesional, subida de las pensiones e iniciativas para que los ciudadanos gocen de mejores servicios públicos, en referencia a medidas que han sacado adelante con el apoyo de sus socios parlamentarios, entre ellos Bildu. DICE QUE VOX NO CONDENA EL MACHISMO Y LA HOMOFOBIA En este sentido, ha reprochado a Feijóo que el PP solo puede alcanzar acuerdos con Vox, un partido que "no condena los actos de violencia machista, ni los actos de machismo u homofobia", según ha señalado. "Y no le hemos pedido que acuda a ningún notario", ha lanzado a continuación. Montero ha hecho estas declaraciones desde la Feria de Sevilla, después de que el candidato de Bildu a lehendakari Pello Otxandiano se negase a calificar a ETA como una banda terrorista y que el Gobierno criticase con dureza estas palabras, aunque dijese que seguirán buscando su apoyo en el Congreso de los Diputados. En este sentido ha señalado que la posición del PSOE respecto a Bildu "ha sido la de siempre" y considera que los socialistas tienen una hoja de servicios "impecable" en la lucha contra el terrorismo. BILDU DEBIÓ RECONOCER QUE ETA FUE TERRORISMO Considera por tanto que Otxandiano debía haber reconocido que ETA fue una organización terrorista tal como han dicho "todos los organismos internacionales" y respalda las palabras del líder del PSE, Eneko Andueza que calificó las palabras del candidato de Bildu como "una indecencia, cobardía y bajeza moral". Finalmente, ante las elecciones vascas de este domingo, dice que siempre han dejado clara su política de alianzas y la buena experiencia que a su juicio supuso el gobierno de coalición del PNV con los socialistas que han sido "buenas para la mayoría de la gente".