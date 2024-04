Uribes responde en el Congreso: "Ni pretendemos colonizar la RFEF, ni miramos a otro lado"

Madrid, 16 abr (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, evitó en el Congreso confirmar si se va a inhabilitar a Pedro Rocha y defendió que el Gobierno "ni pretende colonizar nada, ni mira hacia otro lado" para revertir la situación" de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

En respuesta a las críticas de los portavoces de los distintos grupos en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes ante su inacción desde que se inició la investigación sobre presuntas irregularidades en la RFEF, Uribes insistió en que han activado todas las peticiones de denuncias ante el Tribunal Administrativo del deporte y en que están en comunicación con la FIFA para actuar en consonancia con esta.

"El estado de derecho está actuando y el TAD en el ámbito disciplinario, impulsado por nosotros. No puedo adelantarme a los acontecimientos, vamos a convocar esta tarde o mañana a la Comisión Directiva del CSD para analizar la decisión del TAD que califica como muy graves actuaciones de la Comisión Gestora", señaló, después de que el tribunal haya incoado expediente a Rocha y a los miembros de esta comisión por posibles infracciones muy graves al excederse de sus funciones.

- "La decisión con Rocha va a ser coherente con la valoración del TAD"

Uribes mantuvo que no podía responder en este momento a la pregunta de si va a inhabilitar a Pedro Rocha, ya que la Comisión Directiva estudiará en detalle la resolución del TAD. "Tengo pensadas las cosas pero el estado de derecho también son los tiempos, no lo interprete como una falta de respeto. La decisión va a ser coherente, va a tener que ver con la propia valoración que ha hecho el TAD, pero anticipar decisiones es poco prudente", contestó a la pregunta concreta formulada por el diputado del Grupo Mixto Alberto Catalán.

Además de la crítica de este, Uribes escuchó también los reproches principalmente del portavoz Popular, Javier Merino, y el de Vox, José Ramírez del Río, quienes dudaron del interés del Gobierno por el deporte, al nombrar cinco secretarios de Estado en la etapa de Pedro Sanchez, y lamentaron su falta de actuación ante la cisis de la RFEF.

"Ustedes siempre anuncian que van a hacer algo, pero todo pasa porque no han hecho nada durante cinco años. Usted tiene muchísima responsabilidad en lo que está pasando, el que más el presidente", afirmó Merino, que se mostró muy incisivo sobre la relación de Pedro Sánchez con el expresidente de la RFEF Luis Rubiales y dijo que si la situación no fuera "tan grave habría pedido la dimisión" de Uribes.

Merino aseveró que "si el Gobierno hubiera actuado hace dos años conforme al derecho Jenni Hermoso no hubiera sufrido un beso no consentido en la final" del Mundial y preguntó "qué le debían al señor Rubiales", además de cuestionar la relación entre este y Pedro Sánchez según los mensajes de teléfono desvelados dentro de la investigación de contratos de la RFEF durante el mandato del expresidente.

- "Esa obsesión con proteger a Rubiales es el sanchismo" (Javier Merino, PP)

"Esa obsesión con proteger a Rubiales es el sanchismo, que tiene que tener un peón que le haga el debate a Javier Tebas para que no gobierne el fútbol. El sanchismo coloniza las instituciones", aseguró el portavoz popular, aunque ofreció "apoyo para encontrar soluciones. "Transparencia y regeneración, pero no colonizarla como colonizan ustedes todas las instituciones. No vale quitar a los que están para poner a uno de los suyos", añadió.

Ramírez del Río en nombre de VOX denunció la protección del partido Socialista a Luis Rubiales ante "asuntos de máxima gravedad" y la falta de respuestas del Gobierno a cuestiones relacionadas con la investigación judicial del contrato con Arabia por la Supercopa.

"¿Cree que ha actuado el CSD con la diligencia necesaria?", preguntó antes de criticar "una falta de criterio alarmante por la proclamación de Rocha cuando fue imputado", desear a Uribes que dure más que su predecesor en el cargo y opinar que "el CSD está siendo tratado por este gobierno como mero lugar de paso".

El secretario de Estado justificó su proceder y el del Gobierno y abogó por el trabajo conjunto para enfrentar el problema. "Ni pretendemos colonizar nada, ni miramos para otro lado, pero somos conscientes de nuestras competencias, las marca la ley y cada uno puede hacer lo que puede hacer. La RFEF no puede seguir haciendo daño a España, vamos a actuar porque la reputación de España está en juego y no nos lo podemos permitir", sentenció, tras descartar que corra riesgo la organización del Mundial de 2030. EFE

omm/apa