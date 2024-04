La dirección del PSOE ya tiene decidido el candidato para encabezar la lista de las europeas

La dirección del PSOE ya tiene decidido su candidato para encabezar la lista de las elecciones europeas que se celebran el 9 de junio, según ha afirmado este lunes la portavoz socialista, Esther Peña. Así lo ha indicado en una rueda de prensa desde la sede del partido en la calle Ferraz, al ser interrogada sobre si la elegida será la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecolóica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Aunque no ha querido confirmar que será ella, ha señalado que la Eecutiva Federal tiene sus propuestas y "un nombre" ya elegido. En todo caso ha señalado que el PSOE toma sus decisiones de abajo a arriba y durante esta semana se están llevando a cabo la propustas para las listas europeas en todas las agrupaciones locales del partido. No obstante, ese nombre que ya tiene decida la dirección del partido y que hasta el momento solo conocen un par de personas en la cúpula de Ferraz, según indican fuentes socialistas, será previsiblemente el que aparezca como número en la papeleta del PSOE para las elecciones al Parlamento europeo. Peña ha pedido esperar a que termine esta semana, cuando se cumple el plazo para que las agrupaciones socialistas hagan sus propuestas, para revelar quien es la persona elegida. La lista definitiva debe aprobarse después en la Comisión Federal de Listas y finalmente en el Comité Federal que se llevará a cabo el 27 de abril en Madrid. Entre los candidatos con opciones está la vicepresidenta Ribera, a la que en el PSOE han venido situando desde hace meses como una gran aspirante a ocupar un cargo en las instituciones europeas, pues consideran que tiene un buen perfil para estos puestos, que se ha labrado en negociaciones como la de la excepción ibérica para reducir el precio del gas en España y Portugal. Otro de los nombres sobre la mesa es el actual Alto Representante de la UE para la Política Exterior y la Seguridad, Josep Borrell, que fue interrogado al respecto la semana pasada y afirmó que tiene un trabajo que no puede abandonar, como líder de la diplomacia europea. Borrell, aunque no tendría que dejar el cargo hasta que no fuese elegido eurodiputado, no aclaró su futuro y tampoco desveló si desde el PSOE le han pedido que repita como cabeza de lista, al igual que hizo en las europeas de 2019.