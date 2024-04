López Miras, "encantado" de comparecer en la comisión de mascarillas, cree que eso no va a "tapar la corrupción de PSOE"

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, se ha mostrado "encantado" de poder acudir a comparecer en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre contratos de compra de material sanitario durante la pandemia, pero se ha mostrado convencido de que "ni siquiera" los datos de su gestión durante ese periodo, que son "muy buenos", van a "tapar la trama de corrupción del PSOE, de Koldo" y del ex ministro José Luis Ábalos. López Miras ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa y al ser preguntado por la petición de Sumar, que ha propuesto la comparecencia en la comisión de investigación, entre otros, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; y de la actual presidenta de Baleares, Margarita Prohens. En este sentido, López Miras ha considerado que se trata de una propuesta "política" del Gobierno, y ha recordado que también quieren citar a Ayuso y al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. "Yo estaré encantado de poder ir y contar en el Congreso la buena gestión durante la pandemia que se hizo en la Región de Murcia, cómo conseguimos ser la comunidad autónoma en la que menos incidencia hubo durante el coronavirus y cómo tomamos decisiones antes que el Gobierno de España y que el resto de las comunidades y, por eso, la incidencia y la tasa de mortalidad fue menor en la Región", ha apostillado. Asimismo, se ha mostrado dispuesto a acudir para explicar cómo Murcia fue "una de las pocas comunidades autónomas en las que no faltaron ni camas ni respiradores". "Estaré, como digo, encantado de contar todo esto en el Congreso; aunque creo que ni siquiera esto, que es muy bueno, va a tapar la trama de corrupción del PSOE, de Koldo" y del ex ministro "Ábalos", ha concluido.