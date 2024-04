Govern balear afirma que "comparecerá en las comisiones que se pida" pero cree que son "otros" quienes deben contestar

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha asegurado que tanto la presidenta, Marga Prohens, como cualquier miembro del Ejecutivo balear "comparecerá en las comisiones que se les pida, porque no hay nada que esconder", aunque ha creído que son "otros" los que "deben contestar a preguntas bastante más importantes". "En las tres comisiones de investigación, en aquellas que se acuerde que Prohens o cualquier miembro del Govern comparezca, no habrá ningún problema porque no hay nada que esconder", ha respondido este viernes Costa a la pregunta formulada al respecto por los medios de comunicación. Por tanto, "Prohens o cualquier cargo público que sea llamado a comparecer en cualquier comisión, comparecerá y dará explicaciones sin problema", ha repetido Costa. Con todo, ha lamentado que "algunos" tengan la "voluntad manifiesta de instaurar una estrategia de barro y de crear confusión", reiterando que "lo único que se tiene que explicar son preguntas que se hacen desde hace mucho tiempo, más de 50 días, y no han tenido respuesta". "¿Con quién habló Koldo y cómo es posible que sabiendo que las mascarillas eran defectuosas no se reclamara el reintegro de inmediato", ha cuestionado el portavoz, exigiendo que "las personas con capacidad de contestar den una respuesta clara".