El ex internacional de voleibol Cosme Prenafeta declara como investigado por agresión sexual a una menor

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Roquetas de Mar (Almería) que investiga al ex jugador internacional de voleibol Cosme Prenafeta, condenado en firme en noviembre del pasado año por abusos sexuales a unas jugadoras de un equipo al entrenaba, le ha tomado declaración por un presunto caso de agresión sexual a una menor de edad. El investigado ha acudido este jueves a la sede judicial, donde a petición propia ha respondido a las preguntas formuladas por el magistrado Francisco Martín Huete así como a las interesadas por su letrado defensor, según ha confirmado a Europa Press fuentes del TSJA. La defensa de Prenafeta ha solicitado al finalizar la sesión la incorporación a la causa de nuevas pruebas documentales, sobre cuya admisibilidad aún se tiene que pronunciar el Ministerio Fiscal. El juez ya rechazó recientemente la petición de una doble prueba testifical interesada por la defensa del ex jugador al no ver acreditada su pertinencia y utilidad en la investigación, han añadido fuentes judiciales consultadas por Europa Press. La causa se inició el verano del pasado año, antes de recayera sobre Prenafeta el fallo ratificado por la Audiencia Provincial y después del pronunciamiento condenatorio realizado originalmente por el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería, en noviembre de 2022, si bien en este caso la denuncia se refiere a un caso distinto que se alejaría de su ámbito profesional. El instructor mantiene abiertas las diligencias de investigación sin que, por el momento, se haya decidido avanzar a una fase intermedia del procedimiento a la espera de depurar los indicios aportados en este causa iniciada ante la denuncia de agresión sexual a una menor de edad "hace varios años". En este sentido, el juez mantiene la medida cautelar impuesta sobre Prenafeta, que le prohíbe la comunicación directa o indirecta con la víctima hasta que finalice la instrucción toda vez que también le prohíbe su salida del territorio nacional como modo de garantizar su comparecencia ante el juzgado cada vez que lo requiera. Prenafeta fue condenado a dos años de cárcel por abusar sexualmente de dos jugadoras de 18 años del equipo del que era entrenador y a quienes besó "sin su consentimiento" en la sobremesa de un almuerzo navideño que organizó en su casa en diciembre de 2020. La declaración de las afectadas fue "verosímil" y "creíble", sin que se detectaran "motivos espurios" en la denuncia, toda vez que el informe psicológico derivado de la exploración de ambas perjudicadas corroboró los elementos de su versión. La Sección Segunda apuntaló el criterio seguido por la juez de instancia, quien tras analizar "en conciencia" la testifical ofrecida en sala por ambas denunciantes, concluyó de "forma rotunda" la "absoluta inexistencia del consentimiento de las dos chicas" en los besos que les dio el acusado, los cuales "les resultaron sorpresivos, inesperados y desagradables".