Torres reivindica su ética en 25 años de política frente a un PP "imputado" que "mira para otro lado" con Díaz Ayuso

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido su ética política reivindicando que "jamás" ha sido investigado o imputado por corrupción en 25 años de trayectoria, y lo ha contrastado con el PP, "imputado" en casos de corrupción y que a su juicio se dedica a "encubrir y mirar para otro lado" con la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso y la investigación fiscal a su pareja. Así lo ha defendido durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso ante la pregunta de la diputada del PP Laura Lima sobre si cumple los "estándares éticos" exigibiles para ser Ministro a pesar de sus vinculaciones cuando era presidente de Canarias con los implicados en la trama de corrupción con la compra de mascarillas conocida como la trama del 'caso Koldo'. Ante esto, Torres ha defendido su cargo asegurando que en sus 25 años en política "jamás" ha sido investigado o imputado por ningún caso de corrupción. "Me parece un acto de cinisimo que un representante del PP, un partido imputado por corrupción, me hable de ética", afeaba. SUMISIÓN A SÁNCHEZ La diputada 'popular' ha cargado contra el expresidente canario lamentando que no le haya sentado "nada bien" contagiarse del "mal" de los altos cargos del "sanchismo". "No es ético que usted diga que no habló con Koldo y ahora que se confirma que sí, usted diga que lo importante es si el procedimiento fue legal y mientras, la Fiscalía Europea se presente en la Consejería de Sanidad para revisar más documentación sobre estos contratos", ha afeado. Según Lima, el ministro Torres ha sido "más leal" a Sánchez que a su propia comunidad autónoma a pesar de que el Ejecutivo socialista se haya "olvidado" de Canarias durante sus años en el Gobierno. "Canarias no existe salvo para aprovecharse de mediadores como Tito Berni y ahora Koldo o para las vacaciones del Presidente", criticaba. OBSESIONADOS CON EL PSOE PORQUE NO GOBIERNAN Por su parte, el dirigente socialista ha utilizado su turno de respuesta para defender, en primer lugar, su gestión al frente de la comunidad autónoma durante la pandemia, situando Canaria como la comunidad con "menos fallecidos" y la que realizó el "primer acto de desescalada". "Que se investigue lo que tenga que investigarse, y si mientras unos estamos trabajando de manera honrada, otros se enriquecían de manera ilícita, que lo paguen con todo el peso de la ley", ha sentenciado. Sin embargo, para Torres la realidad es que los 'populares' están "obsesionados" con laminar la imagen y el honor del Gobierno de Pedro Sánchez porque "no ocupan los sillones azules". Además, ha vuelto a reprocharle a la diputada del PP que hable de ética o que desde su formación pidan dimisiones de los presidentes autonómicos que gobernaban en la pandemia cuando en su formación "encubren y miran para otro lado" cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene en su circulo más cercano alguien que ha reconocido que ha defraudado. "Ustedes miran para otro lado, lo encubren y lo protegen, y eso da hedor, hedor ético", concluía.