Otegi dice que EH Bildu actuará con "responsabilidad" y pide al resto de partidos que "respeten el mandato popular"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha emplazado al resto de formaciones políticas a "respetar el mandato popular" que se derive de las elecciones del 21 de abril y, frente a las advertencias sobre las consecuencias de una eventual llegada de la coalición al Gobierno Vasco, ha asegurado que esta gestionará la confianza que puedan otorgarle los ciudadanos vascos "con absoluta responsabilidad". Otegi ha participado este martes en un acto electoral de EH Bildu en Agurain-Salvatierra (Álava), en el que también ha intervenido el 'número tres' de la candidatura alavesa de esta formación, Mikel Otero. En su intervención, el líder de EH Bildu ha manifestado que los partidos, además de destacar sus "diferencias", deberían aprovechar esta campaña para buscar "espacios de colaboración y de acuerdo". En este sentido, se ha referido a una entrevista al candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, publicada el pasado día 6 por el diario 'Público', en la que el dirigente socialista manifestó que "Euskadi es una nación que no tiene Estado ni nunca lo va a tener". Otegi ha considerado "positivo" que un dirigente del PSE afirme que Euskadi "es una nación", aunque ha mostrado su extrañeza de que dicha afirmación se vea acompañada de la advertencia de que "jamás será un Estado". "Me choca y me llama la atención, porque alguien que se dice federalista entenderá y sabrá que en los estados federales hay estados federados", ha añadido. Pese a todo, Otegi considera que estas reflexiones de Andueza "pueden servir para darnos cuenta de lo que se está avanzando en este país y los marcos mentales en los que se está instalando todo el mundo". El dirigente soberanista ha afirmado que por este motivo considera que EH Bildu "está marcando para bien la política de este país". En este sentido, ha subrayado que la formación a la que pertenece "tiene vocación de gobierno" y que "Euskal Herria es una nación que algún día va a ser un estado". Otegi ha añadido que la "estatalización" del País Vasco es importante porque "va a permitir hacer políticas públicas que hagan frente a los problemas reales que tiene este país en el siglo XXI". "Estamos convencidos y persuadidos de que la izquierda independentista, que es la primera fuerza en el conjunto del país, va a llevar a la población y a la mayoría social a optar por una república propia y soberana", ha señalado. El coordinador general de EH Bildu se ha referido a las advertencias de PNV y otros partidos respecto a las consecuencias que tendría la llegada de la coalición soberanista al Gobierno Vasco. En este sentido, ha recordado que en la campaña para las pasadas elecciones municipales y forales, hubo dirigentes del PNV que apelaron al voto de los votantes del PSE-EE y del PP "para evitar" que EH Bildu pudiera gobernar en localidades como Agurain-Salvatierra. Otegi ha destacado que, en el caso de la localidad alavesa, "el resultado" de esos mensajes fue que EH Bildu lograra la mayoría absoluta. "CONFRONTACIÓN DE MODELOS" Por otra parte, ha señalado que pese a que haya quien trata de hacer de esta campaña un proceso "polarizado", en realidad no se trata de "una batalla de siglas", sino de "una confrontación de modelos". El dirigente soberanista ha precisado que por una parte se encuentra el modelo de "cambio" que representa EH Bildu, mientras que por otra, se presenta un modelo encabezado por el PNV "junto a la furgoneta del Partido Socialista" y, "si es necesario", del PP. Otegi ha reprochado que los 'jeltzales' estén dispuestos a llegar a cualquier alianza "con el único objetivo de perpetuarse en el poder", renunciando a un verdadero "proyecto político". Por ese motivo, ha advertido de que los vascos deben elegir entre "el gobierno de la marmota" y la formación política que pretende "cambiar las cosas para mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras de este país". Otegi, que ha dado por hecho que EH Bildu será la fuerza que más crezca en las elecciones del 21 de abril, ha emplazado a "aquellos que se consideran demócratas y defensores de este pueblo", a "respetar el mandato popular" que se derive de las urnas. Además, ha asegurado que dicho "mandato" estará orientado a reclamar "más políticas soberanistas y más políticas de izquierda". "Nosotros en la noche electoral entenderemos dónde nos sitúa la gente con su voto, y esperamos que todo el mundo entienda de la misma manera el mandato popular, y que entienda de la misma manera el mensaje que nos manda la gente", ha añadido. El máximo responsable de EH Bildu, que ha advertido de que Euskadi "mantiene inercias y estructuras que tienen que ser superadas", ha manifestado que "la Euskal Herria que tiene una corriente subterránea social, que plantea valores y sociedades alternativas en términos nacionales y sociales, se está abriendo paso". En esta línea, ha anunciado que, como el "sirimiri", EH Bildu seguirá creciendo, de forma que "este país acabará siendo gobernado por la izquierda independentista y se convertirá en un estado soberano". Otegi ha explicado, además, que el "gran resultado" electoral que prevén lograr no llevará a EH Bildu a unas posiciones de "soberbia", sino a "una mayor humildad y responsabilidad". "Gestionaremos la confianza que nos dé este pueblo con absoluta responsabilidad", ha asegurado. Por su parte, Otero en referencia a los buenos resultados obtenidos por EH Bildu en las pasadas elecciones municipales y forales, así como a la tendencia positiva que presentan para la coalición las encuestas para los comicios del 21 de abril, ha considerado que todo esto es producto de la labor desarrollada por la coalición en los últimos años. "ESPARCIR VENENO" "La política, del boca a boca, de la cercanía, la centrada en las necesidades, y la que no toma a la gente por tonta, termina dando sus frutos", ha destacado. El candidato alavés ha lamentado que frente a esta tendencia "al alza" de EH Bildu, haya partidos que se dedican a "esparcir veneno", acusando a la formación soberanista de tener "una agenda oculta" y de representar un proyecto "excluyente". A su vez, en materia medioambiental, ha destacado la "histórica" sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la que este martes se ha condenado a Suiza por violar los derechos fundamentales de la población, al considerar que no ha cumplido con sus obligaciones para detener el cambio climático. "Necesitamos gobiernos que no promuevan decisiones interesadas que los convierten en vertedero de buenas intenciones e incubadora de falsas promesas", ha concluido.