Ayuso rechaza el "golpe" contra la unidad nacional "programado y por etapas" y avisa: "La amnistía nos rompe a todos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enmarcado este lunes la Ley de Amnistía en "un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de derecho programado y por etapas" y ha alertado de que esta "rompe" a todos, incluido al PSOE. "El Gobierno ha hecho bandera del frentismo, de la mentira y de traicionar el mandato de las urnas, las instituciones y la propia Constitución, la mejor de nuestra historia", ha denunciado durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde los 'barones' autonómicos del PP han acudido a mostrar su rechazo a la propuesta que se está tramitando actualmente en la Cámara Alta. Ayuso, que ha criticado durantemente que el Gobierno no estuviese presente en el debate, ha denunciado que sean tiempos "de reescribir la ley a favor de delincuentes condenados, de mejorar sólo la vida de violadores y de que un prófugo de la Justicia dicte al Gobierno, desde Suiza o Bélgica, con mediador salvadoreño, cuál debe ser el rumbo de la Nación Española". "No es normal, ni en España ni en ningún país democrático, que el Gobierno dependa de quienes tienen como objetivo declarado liquidar la nación", ha remarcado, al tiempo que ha insistido en que "no es normal que se amnistíe a delincuentes para mantenerse en el poder a cualquier precio, y menos aún que sean los delincuentes los que redacten los términos de esa norma de amnistía y lo hagan abierta e indisimuladamente, con sucesivas humillaciones públicas, para que quede claro quién manda". La presidenta madrileña ha rechazado que esta ley se quiera aprobar "por la convivencia" o "por Cataluña". Y es que considera que los nacionalistas solo necesitaban "un gobierno central débil, sin principios y a la desesperada" para conseguir sus objetivos. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))