Francia y Alemania, reticentes a seguir los pasos de España y reconocer ya el Estado palestino

El Gobierno busca más socios europeos que se sumen a la iniciativa de reconocer el Estado palestino en los próximos meses y cuando se den las circunstancias que también apoyan Irlanda, Malta y Eslovenia, pero por el momento no parece que países como Francia o Alemania estén dispuestos a acompañarles. "La Unión Europea sigue estando firmemente comprometida con una paz sostenible y duradera basada en la solución de dos Estados". Así quedó recogido en las conclusiones del último Consejo Europeo del 21 y 22 de marzo, en línea con la que ha sido la posición oficial manifestada por las distintas capitales europeas desde que estalló el conflicto el pasado 7 de octubre tras el ataque terrorista de Hamás contra Israel. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con los líderes de Irlanda, Malta y Eslovenia publicaron una declaración conjunta en la que además de defender que la solución de los dos Estados es la "única vía" para una paz duradera manifiestan su "disposición a reconocer a Palestina (...) cuando pueda suponer una contribución positiva y se den las circunstancias adecuadas". El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, indicó este jueves que está en contacto con sus colegas europeos "intercambiando opiniones de cuál es el mejor momento y la mejor forma de hacerlo", si bien Sánchez ya ha manifestado que la voluntad del Gobierno es que el paso se produzca antes de julio. El reconocimiento lo hará el Consejo de Ministros y después el presidente irá al Congreso a explicarlo. Actualmente ya hay nueve Estados miembro que reconocen a Palestina. Ocho de ellos --Bulgaria, Chipre, República Checa, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía y Eslovaquia-- dieron el paso en 1988, antes de su entrada en la UE, mientras que Suecia lo hizo en solitario en 2014 cumpliendo una promesa electoral de los socialdemócratas. Así pues, el Gobierno tiene quince socios a los que convencer. BÉLGICA, MUY CERCA El que está más cerca es Bélgica, país que ostenta actualmente la Presidencia de turno de la UE. Así lo reconoció hace unos días su ministra de Exteriores, Hadja Labib: "Estamos casi en el mismo estadio, son casi los mismos términos que nosotros utilizamos en el acuerdo de gobierno". Dicho acuerdo de coalición estipula que el Gobierno trabajará "a nivel multilateral y de la UE o, llegado el caso, con un grupo significativo de Estados que comparten el mismo punto de vista (...) sobre un posible reconocimiento a su debido tiempo del Estado palestino". "Bélgica reconocerá a Palestina, es el sentido de la historia", admitió Lahbib, aclarando que "llegará en el momento oportuno y en coordinación" con los socios europeos. Fuentes diplomáticas belgas consultadas por Europa Press aclaran que no puede ser "algo solo simbólico, sino que tiene que ir acompañado por pasos hacia una paz duradera y un refuerzo de la capacidad y la legitimidad de la Autoridad Palestina". FRANCIA Y ALEMANIA, AÚN ALEJADAS Aunque el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el pasado 16 de febrero durante la visita del rey Abdalá II de Jordania que "el reconocimiento (de Palestina) no es un tema tabú", desde el Ministerio de Exteriores galo han dejado claro esta semana que aún no están ahí. "Es una cuestión que tratamos un poco como telón de fondo, a todos los niveles, principalmente a nivel multilateral tanto en el seno de la UE como en el seno de la ONU así como con los aliados en la región", indicó un portavoz de Exteriores, al ser preguntado sobre si Francia coincide con el planteamiento de España o considera en cambio que es demasiado pronto para el reconocimiento. "Francia siempre ha reconocido las aspiraciones legítimas del pueblo palestino de disponer de un Estado y seguiremos trabajando para una solución de dos Estados que vivan uno al lado del otro en paz y en seguridad", puntualizó el portavoz. Tampoco Alemania está dispuesta a reconocer por el momento un Estado palestino. Aunque por su pasado histórico el Gobierno alemán es el más próximo a las tesis de Israel, el Gobierno de Olaf Scholz ha ido endureciendo su postura ante la continuación del conflicto y la situación humanitaria sobre el terreno. Con todo, Berlín considera que "para una seguridad y estabilidad reales y duraderas en la región el pueblo palestino necesita una expectativa clara de poder vivir en su propio país con seguridad y dignidad", explican fuentes diplomáticas germanas a Europa Press. Los palestinos "deben poder determinar por ellos mismos su destino en su propio Estado en el marco de una solución de dos Estados" pero "también está claro que este Estado en desarrollo solo puede ser el resultado de cambios políticos sustanciales", inciden las fuentes, empezando por la garantía de que no parte ninguna amenaza para Israel desde Gaza, así como la reforma de la Autoridad Nacional Palestina y la reconstrucción de Gaza. ITALIA TAMBIÉN SE DESMARCA En cuanto a Italia, su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, fue bastante claro tras conocerse la iniciativa conjunta de España y los otros tres socios. "Cada uno tiene su posición pero yo me pregunto, ¿reconocer a Palestina pero a cuál? ¿Qué es el Estado palestino y quién es? Ciertamente no puede ser la Palestina de Hamás", recalcó. "Nuestra posición es llegar a una situación de dos pueblos y dos estados que se deben reconocer recíprocamente, sino el problema no se resuelve", puntualizó. LOS BÁLTICOS, TAMBIÉN RETICENTES En las capitales bálticas tampoco se plantean el reconocimiento por ahora. Para Lituania, "la única manera de avanzar en la búsqueda de la paz y la reconciliación es la solución negociada de dos Estados", indican desde su Ministerio de Exteriores a Europa Press, puntualizando que "todos los palestinos e israelíes merecen vivir en seguridad, dignidad y paz". "En Letonia actualmente no hay ningún debate sobre el potencial reconocimiento unilateral del Estado palestino", indican desde el Ministerio de Exteriores letón a Europa Press, subrayando que "cualquier decisión sobre el reconocimiento de un Estado palestino tiene que tomarse en el marco de una solución de paz negociada". No obstante, las fuentes dejan claro el compromiso de Letonia "con la visión de un Estado palestino independiente, democrático, viable y contiguo que viva uno al lado del otro con Israel y con sus vecinos en paz y seguridad". En este sentido, Riga ha venido apoyando a la Autoridad Palestina "como su representante oficial y un pilar del futuro Estado de Palestina". En el caso de Estonia, fuentes diplomáticas sostienen que "aunque cada Estado tiene el derecho soberano a reconocer a otro", Tallin "busca la unidad en esta cuestión a nivel de la UE".