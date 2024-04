De Andrés (PP) acusa al PNV de hacer "prevalecer la ideología sobre el servicio público" y de "no gestionar bien"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha acusado este domingo al PNV de hacer "prevalecer la ideología sobre el servicio público" y de "no gestionar bien, con errores, duplicidades y costes innecesarios". En un acto político en Ribavellosa (Álava), en el que han tomado también parte el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, así como el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzabal, De Andrés ha denunciado, entre otras cuestiones, que Euskadi "no cuenta con los servicios públicos que merece". Asimismo, se ha referido a la entrevista concedida este domingo a El Mundo por la eurodiputada de Cs Maite Pagazaurtundúa, quien pese a indicar que no es del PP, pide a los vascos que voten a la formación liderada por Javier de Andrés por ser "lo más decente que hay en el País Vasco". "Nosotros no tenemos que andar diciendo todos los días que no vamos a pactar con EH Bildu porque la gente se fía de nosotros, como se fía Maite Pagaza", ha expresado De Andrés. En su intervención, el aspirante popular ha felicitado además al Athletic por su triunfo de este sábado en la Copa del Rey y ha destacado que el conjunto rojiblanco "escoge a los mejores, promocionando a la gente de la cantera". "Hay una cosa que no hace... porque para que el Athletic ganara la Copa del Rey no ha hecho una selección por perfil lingüístico. Lo que ha hecho ha sido escoger a los mejores, por sus méritos, por su talento, pero no por el perfil lingüístico. Si hubiera cogido a la gente por el perfil lingüístico no estaría en Primera División, no estaría ganando la Copa del Rey", ha añadido. En este sentido, ha subrayado que quiere esa misma política para la Sanidad y para la Educación vasca donde, por contra, se "ponen filtros que nos llevan a la Segunda División", en referencia al euskera. "Me gusta muchísimo el Athletic, me gusta su filosofía y me gusta mucho que juegue en la Liga española. Porque si en vez de jugar en la Liga española jugara en la Liga vasca pues ya no sería mucha liga. Y esas cosas tienen significado", ha añadido. De Andrés, que ha apostado por que Euskadi vuelva a ser "líder", ha lamentado que los jóvenes vascos deban marcharse fuera a buscar "oportunidades", frente a lo que ocurría en el pasado. Asimismo, ha defendido que el PP es "el partido de los agricultores" y ha lamentado el perjuicio que les va a suponer la Ley vasca de Transición Energética acordada en el Parlamento y que obliga a "adelantar cinco años las exigencias que Europa va a imponer en todo el continente". Asimismo, ha advertido que aunque el secretario general del PSE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, siga diciendo que no alcanzará un pacto de gobierno con EH Bildu "todos sabemos que no tiene credibilidad". Del mismo modo, ha considerado que tampoco el PNV tiene "ninguna credibilidad", en contraposición de un PP que "no se salta sus compromisos". "Yo no tengo que estar diciendo todo el día que no voy a hacer pactos con EH Bildu porque todo el mundo sabe que no voy a hacer pactos con Bildu; no hace falta que lo digamos. Y por eso, Maite Pazaurtundúa, eurodiputada de Cs, ha pedido el voto para el Partido Popular", ha afirmado, al tiempo que le ha agradecido "su confianza". Según ha defendido, Pazaurtundúa sabe que tiene en el PP vasco "un aliado leal y ético que respeta a las víctimas del terrorismo, que respeta su palabra y que actúa con los criterios éticos y morales que los demás se han saltado". Por otro lado, ha acusado al PNV de no gestionar bien, "con muchos errores, muchas duplicidades y muchos costes innecesarios", así como de tener "un mal proyecto" que se ha dedicado a "dividir, separar y aislarse del resto de España". "Tenemos que hacer un proyecto como el nuestro, abierto. Que busque la apertura, la impermeabilidad, que busque lo que se está haciendo en Europa, que es relacionarse con el conjunto de los países", ha aseverado. Asimismo, ha criticado que el PNV haya hecho "prevalecer la ideología sobre el servicio público", circunstancia que se habría producido en Sanidad y Educación. "Lo que ocurre es que si tú pones por delante criterios ideológicos, te sucede como en seguridad que no prestas el servicio que debieras de prestar y que aquí en las zonas rurales se nota extraordinariamente", ha añadido. Por ello, ha apostado por "hacer prevalecer el servicio público sobre la ideología". "Si anteponemos el servicio público sobre la ideología dispondremos de dinero; de todo ese dinero que dispone el Gobierno vasco y que lo está mal utilizando. Esa es la propuesta del Partido Popular, poner servicios públicos, atender a la gente, responder las necesidades y dejar ya de ideologías que nos está llevando atrás", ha finalizado. BENDODO Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha destacado la importancia de las elecciones del 21 de abril y ha incidido en que todo el PP nacional está "muy orgulloso" de lo realizado por la formación popular en Euskadi. Tras recordar "los años duros" vividos en el pasado, ha valorado además la labor de los "concejales de pueblo", a los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "insulta y menosprecia". "El perfil de la política noble lo ejemplifica Javier de Andrés. Una persona de compromiso, ideas claras y amor a su tierra. Tiene en su cabeza el futuro de una Euskadi que asuma nuevos retos y atraiga inversiones y talento; lo contrario de lo que ocurre ahora", ha defendido. Tras criticar la gestión desarrollada por socialistas y jeltzales, Bendodo ha advertido que Euskadi ha empeorado en cuestiones como educación, industria o emprendimiento, en contraposición a lo que estaría sucediendo en Andalucía. "Todo ello se traduce en la perdida de ilusión, la desgana, la desidia... De Andrés y su equipo son lo contrario, la cara de la ilusión", ha enfatizado. A su entender, el Gobierno vasco "no gobierna" sino que "vive de la inercia" y ha pedido que, al igual que sucedió en Andalucía, se dé una oportunidad al PP ya que "otra Euskadi mejor es posible". Por otro lado, ha vaticinado que el 21 de abril solo hay dos opciones: "O se inicia "un 'procés' como el de Cataluña" con EH Bildu y PNV, que podría ser por la vía rápida o lenta, o se opta por la opción del PP, de la gestión, del Estatuto y del impulso económico de la mano de PP". De este modo, ha considerado que un voto al PNV, a EH Bildu al PSE son "lo mismo", por ser formaciones que se "blanquean entre sí, desprecian el presente y no respetan el pasado". Por último, el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzabal, ha afirmado que hay razones para "unir" en torno al PP "el voto de todos los alaveses orgullosos" para evitar que se les "ningunee" y se pueda así recuperar "el peso" que merece el Territorio. "¿Cuándo se ha ocupado el Partido Socialista de lo que ocurre en los pueblos? Nunca", ha censurado, para añadir que votar al PNV sirve por su parte "para apuntalar a Pedro Sánchez en Madrid". "No queremos que el PNV pacte el nuevo estatus con EH Bildu. Álava es territorio de acogida... somos el partido de este Territorio", ha finalizado.