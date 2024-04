24-31. El BM Logroño La Rioja asalta el Alcalde Miguel Salas

Córdoba, 5 abr (EFE)-. Victoria de prestigio por 24-31 para el BM Logroño La Rioja, que visitaba una de las canchas más complicadas de la Liga Plenitudes ASOBAL, el Pabellón Alcalde Miguel Salas, hogar del Ángel Ximénez Puente Genil.

El duelo comenzó con un ritmo lento, donde las defensas y los porteros fueron los protagonistas hasta que, una vez que se cumplieron los primeros cinco minutos de juego, el BM Logroño La Rioja se desató y logro asegurarse una cómoda ventaja de cuatro goles (1-5).

Eso sí, la reacción pontana no tardaría en llegar puesto que, con tres rápidos tantos, obra de Aizen por partida doble y Keita, el Ángel Ximenez volvió a ponerse a rebufo de los logroñeses (4-5).

A partir de ese momento, el duelo continuó igualado durante el trascurso de la primera mitad, con cierta ventaja para un conjunto visitante que demostró su gran pegada, mientras que los locales pelearon con empeño y fiereza para así mantener el resultado apretado cuando se cumplieron los primeros treinta minutos de juego (10-12).

Tras el paso por vestuarios, el Ángel Ximenez siguió remando en busca de una igualada que no acababa de llegar, ya que los pupilos de Miguel Ángel Velasco no fallaban en ataque, percutiendo constantemente contra una defensa pontana que no lograba resistir.

Así llegaría el duelo a su fase clave aún con el marcador ajustado, con diferencias de apenas dos o tres goles y con todo por decidir de cara a los últimos quince minutos de juego, aunque aun se mantenía la ventaja logroñesa (15-16).

Pero, una vez más, la pegada del BM Logroño La Rioja volvería a pasarle factura al Ángel Ximénez, que, poco a poco, vería como el partido se le escapaba entre los dedos ya que, en un gran parcial, los visitantes lograron amasarse una ventaja cómoda de siete tantos que, a la postre, les sería para acabar llevándose los dos puntos (24-31).

Victoria de prestigio para el BM Logroño La Rioja, que asalta un Alcalde Miguel Salas que, hasta el momento, solo había presenciado tres derrotas de los suyos, sumando así dos puntos vitales para su lucha por los puestos europeos; mientras que el Ángel Ximénez, mermado por las bajas, se aleja del sueño de pelear por los cuatro primeros puestos de la clasificación.

Ficha técnica:

24 — Ángel Ximénez Puente Genil (10+14): De Hita, José Cuenca (2), Aizen (6), Boskos (3), Marcio Silva (2), Tiago (3) y Keita (2)–siete inicial-, Ben Tekaya, Antonio Cabello, Francisco Bernabéu (2), Francisco de Paula, Tincho Jung (4), Ferrán López y Alberto Ribodigo.

31 — BM Logroño La Rioja (12+19): Palasics, Xavi Tuà (5), Alves (3), El Korchi (1), Zaja (1), Uríos y David Cadarso (5) -siete inicial- Ledo, Rivero (1), Soler (5), Preciado (1), Modi (1), Javi García (4), Palomino (2) y Edu Cadarso (2).

Marcador cada 5 minutos: 1-1, 1-4, 5-6, 7-9, 8-11, 10-12 (descanso), 14-16, 16-18, 19-20, 21-24, 21-27 y 24-31.

Árbitros: Jordi Ausás Busquets y Miquel Florenza Virgili. Los colegiados excluyeron al local Tiago (2), así como a los visitantes Zaja (2), Juan Palomino y David Cardaso.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Liga Asobal, disputado en el Pabellón Alcalde Miguel Salas. EFE

