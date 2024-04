Vicepresidenta navarra, ante derogaciones: Tendremos que recuperar el lema de 'No pasarán'

Pamplona, 3 abr (EFE).- La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha señalado que ante la derogación de leyes de memoria histórica en comunidades como Aragón o Valencia, "habrá que recuperar el lema de 'No pasarán'" porque considera que se trata de "mensajes negacionistas".

Ollo ha explicado en rueda de prensa que en Aragón ya se ha derogado y en Valencia "apuntan hacia ello" y que desde el Gobierno de Navarra llevan "mucho tiempo alertado de esa ola de negacionismo y el retroceso democrático que supone la derogación de estas leyes".

"No es nada nuevo, Rajoy se vanaglorió de que no iba a dedicar ni un solo euro a exhumaciones, Abascal dice que son la voz de aquellos que tuvieron padres en el bando nacional. Lejos de una ley de concordia, lo que pretenden es negar el golpe de estado, esconder la carnicería que supuso más de 3.000 muertos en Navarra. Están intentando negar esa situación. No podemos volver a esa desmemoria. Es un retroceso democrático", ha señalado.

"Tendremos que activar de nuevo el lema de 'No pasarán'. En Navarra creo que lo tenemos muy claro en las instituciones, tanto en el Gobierno como en el Parlamento o en entidades locales, no pueden volver a pasar esos mensajes negacionistas", ha añadido.EFE

