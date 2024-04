Gobierno de Melilla se personará como acusación particular si el 'caso CPM' ha afectado "al dinero de los melillenses"

El Gobierno de Melilla ha anunciado este miércoles que se personará como acusación particular en la Operación Santiago-Rusadir si se confirma la malversación de caudales públicos, una causa por lo que fueron ingresados en prisión sin fianza el expresidente melillense Mustafa Aberchán y cuatro exconsejeros de Coalición por Melilla (CPM) del último ejecutivo entre 2019 y 2023 coaligado con PSOE y un expulsado de Ciudadanos. A pregunta de los periodistas, el presidente del Ejecutivo Juan José Imbroda (PP) ha dejado claro en primer lugar que "no se alegra" por el hecho de que su antecesor en el cargo y los exconsejeros Dunia Almansouri (Hacienda), Rachid Bussián (Urbanismo), Hassán Mohatar (Medio Ambiente) y Mohamed Ahmed (Distritos y Juventud) estén en la cárcel y ha admitido que "está muy apenado sobre todo por sus familiares". "Dejemos a la justicia actuar", ha pedido. Imbroda ha admitido que las acusaciones que penden sobre todos ellos y que les han llevado al ingreso en prisión sin fianza desde hace casi un mes "son muy graves" al aclarar que aquí "no solamente estamos hablando de un delito electoral" por intento de "compra de votos" sino de "delitos muy graves" como fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. El popular ha señalado que la Ciudad Autónoma, una vez que se levanten los secretos de los tres sumarios de los que consta esta causa por la que la investigación policial sospecha de irregularidades en la concesión de más de 350 contratos menores por valor de unos siete millones de euros, los analizarán con detenimiento por si han afectado a las arcas públicas. "El Gobierno de la Ciudad --ha indicado Imbroda-- estará pendiente y leeremos bien los autos que sean declarados abiertos por si la Ciudad Autónoma de Melilla se ha visto afectada porque como Gobierno tenemos la obligación de defender el dinero de todos los melillenses", ha apuntado el presidente. En el caso de que fuera así, "tendremos que personarnos para defender los intereses de los melillenses". Por último, ha recalcado que "lamento muchísimo como persona que haya otras personas que estén en la cárcel, más que nada por sus familias, por sus hijos, sus amigos, pero hay unos autos judiciales que hay que respetar al máximo y esperar a la resolución de los mismos".