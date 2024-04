El PP dice a Sánchez que "no está en condiciones de dar ultimátums" sobre el CGPJ y que el objetivo es "despolitizarlo"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha avisado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "no está en condiciones de poner ultimátums" al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha recalcado que el objetivo de su formación es renovar el órgano de los jueces y "despolitizarlo". "Si el PSOE quiere avanzar en esa senda encontrará al PP. Si lo que quiere hacer Pedro Sánchez es controlar la renovación del CGPJ, ya le adelanto que no puede contar y que eso de los ultimátums que se lo guarde para Junts, para ERC y especialmente para los amigos de Bildu, que eran los que daban ultimátums", ha manifestado. Tellado ha respondido así a las declaraciones de Pedro Sánchez, quien en una charla informal con los periodistas que cubren su gira por Oriente Próximo exigió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cerrar durante este mes de abril el acuerdo para renovar el Consejo, recordando que fue el Partido Popular quien pidió que hubiera una mediación de la Comisión Europea. "Yo creo que el presidente del Gobierno no está en condiciones de poner ultimátums. Los que ponían ultimátums son sus socios de gobierno, que ponían ultimátums y luego asesinaban a políticos del PP", ha declarado Tellado en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press. "PONER UN ULTIMÁTUM NO SUENA NADA DEMOCRÁTICO" En este sentido, ha indicado que poner un "ultimátum no suena nada democrático" y ha recriminado al presidente del Gobierno que esté "acostumbrado a ser muy duro" con el PP y "muy blandito con sus socios de investidura, con los independentistas de Junts, de Bildu y de ERC". "Creo que vivimos una situación tremendamente grave en nuestro país que la calidad democrática de España está amenazada y que está amenazada desde el propio Gobierno", ha dicho, para acusar al Ejecutivo de haberse dedicado a "colonizar todas las instituciones del Estado" situando a "militantes del PSOE que llegan con el carnet del PSOE entre los dientes". En concreto, ha aludido al nombramiento como presidenta interina de RTVE a una "militante del PSOE" que "además se siente orgullosa de defender los valores socialistas". "Espero que ese nombramiento no empañe la credibilidad de los medios públicos en nuestro país", ha manifestado, para acusar al Gobierno de "colonizar" el "Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado, el INE o el CIS".