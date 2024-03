El juez impone al presidente de Efial fianza de 1,6 millones ante el juicio por presunta corrupción

El juez del Juzgado Central de Instrucción 4 de Madrid ha reclamado al presidente de Efial, Antonio Martos, que deposite una fianza de 1.656.688 euros para cubrir responsabilidades civiles que puedan derivarse del juicio en el que será acusado de corrupción. En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor de la Audiencia Nacional amplía el auto en el que envió el caso a juicio para añadir las peticiones de la acusación particular del Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona). En concreto, el consistorio atribuye al presidente de la consultoría los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración y malversación, y reclama condenarlo a seis años de prisión y 19 de inhabilitación. El Ayuntamiento también ha reclamado una indemnización de 1.656.688 euros (la misma cantidad de la fianza que ha impuesto el juez) por el dinero que presuntamente defraudó con contratos de la Gestora Urbanística Municipal de Tortosa (Gumtsa) --1.551.878 euros-- y facturas de Tortosa Sport SL, por 104.810 euros. El juez también ha advertido de que, si Marcos no deposita la fianza, se le embargarán sus bienes hasta cubrir esta cantidad y asegurar el cobro de la indemnización. CONFESÓ "CONNIVENCIA" PARA FRAUDE El escrito de acusación del Ayuntamiento de Tortosa recoge los hechos que Martos ha reconocido y también otros por los que se le juzgará. Entre los primeros, expone que entre 2009 y 2015 Martos se presentó a contratos a diversos ayuntamientos catalanes a través de Efial "en connivencia" con personas que desde dentro del consistorio le asignaron concursos públicos presuntamente de forma ilegal, vulnerando las normas de contratación pública. En este sentido, el año pasado la Audiencia Nacional envió a juicio a 19 personas por amaño de contratos en 15 ayuntamientos catalanes, entre ellos cuatro exalcaldes de la provincia: el de L'Ametlla de Mar, Andreu Martí, el de Torredembarra, Daniel Masagué, el de Vandellòs, Josep Jaume Castellnou, y el de Ascó, Rafael Vidal. "ELUDIR" LA FISCALIZACIÓN Respecto al Ayuntamiento de Tortosa, Martos presuntamente convenció a responsables municipales para que externalizaran funciones que correspondían al consistorio, lo que permitió a la consultoría "contar una herramienta válida para eludir la intervención fiscalizadora" del interventor municipal, como afirman ya había hecho antes en otros municipios. Afirman que no había contrato entre la consultora y el Ayuntamiento y que presuntamente se vulneró la normativa de contratación pública, y que Efial se dedicaba a crear y utilizar "la figura ficticia de entidades pública emprsariales carentes de actividad específica y propia, creando un entramado fraudulento" para desviar fondos municipales. Desde 2008 hasta 2016, se siguió este mismo método en el Ayuntamiento de Tortosa y se crearon as entidades Gumtsa y Tortosa Sport SL, que dependían del consistorio, y todos los trabajos que se les encargaban presuntamente se direccionaron a Efial para lucrarse. Más allá de estos hechos que Martos ha reconocido, el Ayuntamiento expone en su escrito de acusación un tercer contrato de Gumtsa y Efial, que el consultor no ha admitido, que presuntamente auspició irregularidades de personal sin que el consistorio sepa si la funcionaria encargada, que no está acusada, conocía las irregularidades.