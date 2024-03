Feijóo dice que las elecciones vascas "son cosa de dos: el mismo separatismo a velocidades diferentes y el PP"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que las próximos elecciones vascas "son cosa de dos: el mismo separatismo a velocidades diferentes y el Partido Popular de Euskadi". En este sentido, ha asegurado que "entre PSOE, Bildu y PNV son posibles todas las combinaciones" y "ninguna es buena". Durante la presentación en Bilbao del libro 'Colisión de utopías', escrito por el presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier De Andrés, ha advertido de que PNV y Partido Socialista "han perdido toda su personalidad ante Bildu". A su entender, "se parecen tanto que la única diferencia es la velocidad con la que imprime su movimiento hacia el secesionismo". Por ello, ha considerado que las elecciones vascas del próximo 21 de abril "son cosa de dos: el mismo separatismo a velocidades diferentes y el Partido Popular de Euskadi". "Entre PSOE, Bildu y PNV son posibles todas las combinaciones. Y en mi opinión ninguna es buena", ha dicho, para defender al PP como única alternativa a "todas esas combinaciones". "UN MODELO QUE NO HA SIDO BUENO" Alberto Núñez Feijóo ha valorado la candidatura de Javier de Andrés, con "un proyecto alternativo al nacionalismo y al socialismo nacionalista", y ha destacado que "sabe que es el momento de empezar a cantarle las verdades del barquero al que ha gobernado aquí durante décadas y que ha impuesto un modelo social, un modelo político, un modelo económico que en los últimos años no ha sido bueno para Euskadi". Además, ha acusado al PNV de "blanquear" lo que Euskadi "nunca debió permitir, que era un conjunto de ciudadanos que atemorizaban la libertad del pueblo vasco, que perseguían a muchos ciudadanos del pueblo vasco por no pensar como ellos y que expulsaron a un cuarto de millón de vascos fuera del País Vasco". "Y la mayoría de ellos no ha vuelto", ha añadido. Feijóo ha advertido de que "pasan cosas tan extrañas" como que el PNV se ha lanzado "para sobrevivir también" a apoyar "ocurrencias populistas, radicales, de izquierdas, en materias tan importantes para los ciudadanos vascos como la política industrial, la política económica, la política energética, la vivienda". Asimismo, ha culpado al nacionalismo de huir de la realidad, aunque sea a costa de "romper la sociedad", y "no importa que, por ejemplo, el informe PISA que mide el estado y la calidad educativa de las distintas comunidades autónomas, le den unos resultados preocupantes en su comunidad; y no le importa que esa comunidad pierda peso en el conjunto de España, pierda peso económico, pierda peso industrial, pierda peso demográfico". "Esto siempre es culpa de los demás, nunca es culpa, en ningún caso, de los que ejercen el gobierno. En definitiva, todo es irrelevante frente a la obsesión separatista", ha subrayado. MODELO ALTERNATIVO Frente a "este modelo de cerrar Euskadi al exterior", en palabras de Alberto Núñez Feijóo, el candidato a lehendakari del PP "representa un modelo alternativo" que supone "abrirse a España y abrirse al mundo, derribar fronteras y muros, reconocer y cuidar el talento propio para que no se vaya, gestionar con seriedad y con respeto, fomentar la convivencia y el pluralismo entre nacionalistas y nacionalistas, entre constitucionalistas, y defender sin complejos que el ser vasco es una forma de ser español", como "efectivamente lo dicen los Fueros". Para el líder popular, una de las ventajas de su candidato en Euskadi es que cree en la diversidad, y "Euskadi es un país diverso, hay una diversidad identitaria, lingüística y social en este territorio, como muchos otros de España, y vuestro símbolo, el árbol de Gernika, tiene muchas ramas". "Por eso, es un símbolo tan hermoso, cortarla sería ir contra la esencia del pueblo vasco, y cuidarlas todas, es garantizar el futuro del pueblo vasco", ha agregado. En este punto, ha destacado que "una de esas ramas es el Partido Popular de Euskadi y, por consiguiente, esta rama la defiende el presidente del partido, la defendemos todos". "Cuando alguien quiere podar la rama de un partido que ha entregado muchos de sus militantes para defender la libertad en el País Vasco, no está siendo justo, ni con los vascos, ni con el Partido Popular, ni con la historia, ni con el futuro de Euskadi", ha añadido. Según ha resaltado, Javier De Andrés ha "ganado elecciones, ha sido diputado general de Álava, ha ganado elecciones, la gente que le conoce, le ha votado, ha sido delegado del Gobierno en Euskadi, diputado autonómico, y ha sido compañero hasta hace unas semanas de diputado nacional". "Es muy buen diputado y, cuando él hablaba, hablaba de Euskadi. Hay otros grupos que dicen que hablan el nombre de Euskadi, pero cada vez que habla Sánchez, se callan", ha manifestado, para añadir que De Andrés no se sometía a las directrices del Gobierno y "defendía Euskadi con independencia de las directrices del Gobierno central". "Javier se presenta ahora ante los ciudadanos con un proyecto alternativo, al nacionalismo y al socialismo nacionalista. Respeto frente al insulto; libertad frente a la imposición; apertura al resto de España y al mundo; seguridad jurídica frente a la arbitrariedad; mérito frente a la ideología y lealtad frente al chantaje", ha enumerado. En su opinión, "es el momento de empezar a cantarle las verdades del barquero al que ha gobernado aquí durante décadas y que ha impuesto un modelo social, un modelo político, un modelo económico que en los últimos años no ha sido bueno para Euskadi". En este sentido, ha dicho que el candidato popular a lehendakari es un hombre "comprometido, preparado y con ideas, al que además se le ha ocurrido escribir libros, lo cual es sorprendente en la política actual, y estoy convencido de que el mejor capítulo de este libro no se ha escrito". "Os convido a todos, quedamos todos citados para el mejor capítulo de este libro, que se escribirá la noche del 21 de abril próximo", ha concluido.