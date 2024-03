Alegría no ve en riesgo la Alcaldía del PSC en Barcelona tras el 'no' de los comunes al Presupuesto de Collboni

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha descartado que la Alcaldía del PSC en Barcelona esté en riesgo después de que BComú anunciase que votará 'no' a los Presupuesto de Jaume Collboni si no pactan su entrada en el gobierno socialista antes del pleno de este viernes, cuando se decidirá de manera definitiva sobre las cuentas municipales. "No, no está en riesgo", ha zanjado la ministra en declaraciones a los medios tras asistir a la presentación del libro 'Zapatero, el legado progresista', de Manuel Sánchez, en el Ateneo de Madrid, donde ha defendido que desde el Gobierno también le han querido dar a Barcelona "una legislatura de estabilidad y de confianza" con Collboni. "Vamos a seguir trabajando en estos próximos tres años y medio que nos queda todavía de legislatura, también para el Ayuntamiento de Barcelona", ha recalcado. Respecto a la propuesta del Govern catalán para una financiación singular, Alegría ha explicado que el Ejecutivo ya ha demostrado "una mayor financiación" no solo para Cataluña, sino también para el resto de autonomías. "Hemos superado el 35 y el 40% de recursos que han recibido todas las comunidades autónomas", ha cifrado. A este respecto, la portavoz ha subrayado que el Gobierno ha planteado abrir el debate de la financiación autonómica, un asunto que, según ha recordado, ya trasladó Pedro Sánchez al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Por parte del Partido Popular, en su momento, no tuvimos respuesta, pero creo que es importante que además ahora que hay un número tan importante de comunidades autónomas que están gobernadas por el PP, planteen también cuál es su propuesta de financiación para todas esas comunidades y así poder llegar a un acuerdo", ha concluido.