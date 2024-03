Podemos dice que "Ayuso gobierna como una mafia" y que su jefe de gabinete "es un matón"

Madrid, 18 mar (EFE).- La coportavoz de Podemos Isa Serra ha dicho este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "gobierna como una mafia, es una corrupta y una sinvergüenza" y que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, "es un matón que va amenazando a los periodistas".

En una rueda de prensa, Serra se ha referido así a las informaciones desveladas por Eldiario.es durante la última semana acerca de que la fiscalía investiga a la pareja de Ayuso por un fraude fiscal y al mensaje de Rodríguez a ese medio de comunicación, en el que advertía de que iba a triturar a la publicación y tendría que cerrar.

"Todo el mundo está viendo cómo en el peor momento, en la pandemia, Ayuso se dedicó a ayudar a su familia a que se forrase a costa del conjunto de los ciudadanos y a costa de saltarse la ley", ha apuntado la coportavoz de Podemos.

Ha recordado el caso de las comisiones por venta de mascarillas del hermano de Ayuso y ha añadido que su novio también cobraba comisiones de ese tipo, e incluso "intentó vender vacunas cinco veces más caras de lo que costaban en ese momento", según otra información de Eldiario.es.

El novio de Ayuso, ha señalado Serra, "tiene un negocio gracias a Quirón, que es una empresa a la que su novia no deja de beneficiar en las políticas de la Comunidad de Madrid".

Además, Serra se ha referido al "caso evidente de violencia vicaria" en Alboloduy (Almería), y ha lamentado que la madre tuviera orden de protección del sistema VioGén, pero las dos niñas no, por lo que ha pedido al Gobierno "más recursos" para combatir la violencia machista.

"Tenemos un gobierno que no gobierna; es decir, que no sitúa las prioridades donde tienen que estar, que es en seguir avanzando en derechos, con una agenda de transformaciones para que no sean la derecha y la ultraderecha quienes sitúen los debates", ha opinado Serra, tras criticar la renuncia a los presupuestos para 2024 y que la conversación pública siga en torno a la amnistía y la corrupción.

En la misma conferencia de prensa, el otro coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha criticado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su entrevista este domingo a La Vanguardia, inoculara miedo a un ataque de Rusia a España para justificar su apuesta por un aumento de gasto armamentístico.

"Es muy inconsciente esa escalada bélica que propone Robles, traerá más dolor, más muerte y más sufrimiento", ha advertido el también secretario de organización de Podemos, quien ve "triste que el PSOE abandone el no a la guerra".

Fernández ha indicado que Podem Catalunya celebrará esta semana primarias y, una vez tenga decididos sus candidatos, están "abiertos" a lograr acuerdos con otras organizaciones políticas para concurrir juntos a las elecciones al Parlament del 12 de mayo, aunque también podrían hacerlo en solitario.

"Desde Podemos siempre hemos apostado por los acuerdos, pero estamos preparados para cualquier escenario", ha subrayado.

En cuanto a la inclusión de Contigo Zurekin en Sumar, Fernández ha indicado que Podemos Navarra es "un proyecto político independiente y autónomo", aunque esté en esa coalición.

Ha recordado, eso sí, que la hoja de ruta de Podemos es "cristalina" en la prohibición de la doble militancia, al ser preguntado por esa posibilidad respecto a la coordinadora de Podemos Navarra, Begoña Alfaro, y ha añadido que no tiene conocimiento de que se vaya a dar en ese caso. EFE

