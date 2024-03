La ex presidenta del TC María Emilia Casas presidirá el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Lugo

La ex presidenta del Tribuna Constitucional Emilia Casas presidirá el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Lugo y formará pues, del "panel de lujo" que ha anunciado este sábado el presidente de la institución provincial, José Romé Roca. "Conocer y resolver con una mayor agilidad y eficacia los recursos especiales en materia de contratación de la diputación y también de los ayuntamientos que quieran hacer uso de este servicio que ponemos a su disposición", ha subrayado Tomé Roca sobre este nuevo órgano especializado e independiente que el ente provincial ha decidido crear. José Tomé ha explicado que, como responsable de proponer a los integrantes de este tribunal, ha decidido optar por "profesionales de primer nivel, con un perfil eminentemente técnico, con un alarga trayectoria de prestigio, que ejercen o ejercieron la práctica jurídica en distintos ámbitos y que tienen el respeto y reconomiento de la ciudadanía, dentro y fuera de la profesión y dentro y fuera de la provincia. Así, el presidente ha avanzado que María Emilia Casas será la presidenta del Tribunal. Fue presidenta del Constitucional, la primera mujer que alcanzó este puesto, y también la primera mujer de España que obtuvo una cátedra de derecho del trabajo y seguridad social. Pionera jurista de prestigio, es experta en relaciones laborales, impulsora de la lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad. Es doctora honoris causa por diversas universidades y consejera electa del Consejo de Estado, así como ha recibido numerosas condecoraciones, entre las que destacan el Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio o la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. María Emilia Casas es, además, licenciada en Filosofía y Letras. Por su parte, Egdar Cloos será el vocal del tribunal. Fue presidente de la Audiencia Provincial de Lugo tras una larga trayectoria profesional, que arrancó después de licenciarse en Derecho por la Universidade de Santaigo de Compostela. Fue uno de los pioneros en dictar sentencias en lengua gallega, lo que le llevó a recibir un homenaje junto a otros compañeros en 2018 por parte de la Irmandade Xurídica Galega. El secretario del tribunal será Félix Mondelo. Licenciado en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela, ejerce la profesión desde 1981 en la asesoría jurídica de diversas empresas y entidades y en 2010 fue elegido por primera vez decano del Colegio de Abogados de Lugo, mientras que en 2017 tomó posesión de su cargo como presidente del Consello da Avogacía Galega. En 2022 recibió la Condecoración de Oro por los 40 años de ejercicio de la profesión por parte del colegio de Lugo. "Sin miedo a equivocarme, puedo decir que el tribunal empieza su labor en las mejores manos, con un panel de expertos conocidos y valorados por la sociedad, que garantizan la excelencia, el rigor y la independencia", ha manifestado José Tomé. La creación de un Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de carácter provincial está previsto en el apartado 4 del artículo 46 de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que es una potestad del presidnete con la que se pretende "reforzar la función esencial de la institución, como es la cooperación con los ayuntamientos". Asimismo, el funcionamiento "no va a suponer nuevos costes" par ala diputación, porque no cobran un sueldo, si bien percibirán una dieta por cada día que se reúnen "para cubrir gastos". El personal de apoyo que precisen será el de la propia diputación "para optimizar recursos".