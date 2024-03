Madrid acoge la reedición del libro de Antonio Robles 'Extranjeros en su país', crítico con el nacionalismo catalán

El auditorio de la Real Casa de Correos de Madrid ha sido el escenario que ha acogido la presentación de la reedición conmemorativa del libro que escribió en 1992 el periodista zamorano Antonio Robles 'Extranjeros en su país', bajo el seudónimo Azahara Larra Servet, denunciando hace 30 años las políticas "excluyentes y de racismo cultural" del nacionalismo catalán. El acto ha contado además con la presencia del ex secretario general del PSOE de Euskadi Nicolás Redondo, el periodista Arcadi Espada y el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras como ponentes de la mesa. Además, ha asistido a la presentación la diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo, precisamente el mismo día en el que el Congreso ha aprobado la ley de amnistía con mayoría absoluta que el PSOE pactó con los partidos independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez. El autor ha explicado que el libro fue firmado bajo un seudónimo por "respeto y miedo" además de por una "cuestión intelectual" para evitar que el nacionalismo lo destruyera. "Dije: que se enfrenten a los argumentos, que satanicen el libro, pero con las ideas, no al personaje", ha explicado. Robles ha recalcado que el objetivo del libro es hacer "pedagogía contra el nacionalismo", que no solo "manipulaba el pasado" sino que "nos robaba el presente". "Éramos gentuza. Estaba ganando el acoso moral de forma radical", ha relatado. El acto ha estado dirigido por Javier Sánchez, que ha recordado que este libro fue "maldito" e incluso eliminado de las librerías en su tiempo ya que relataba el "odio xenófobo" existente en aquella sociedad catalana de hace tres décadas a todo lo que fuera español, haciendo énfasis en la "limpieza lingüística" que tenían como objetivo los separatistas catalanes para erradicar el castellano, una lengua considerada allí "extranjera". Por su parte, Arcadi Espada ha coincidido con el catedrático Francesc de Carreras en que el autor no pudo firmar su libro en ese año porque "había miedo". "Este libro casi le cuesta pasar al otro lado", ha apuntado el periodista, quien ha destacado que Robles fue un "pionero" y "el único hombre de la resistencia catalana en aquel momento" --en referencia a cuando impartía clases en un instituto catalán--. "El año 1992, desde el punto de vista de la discrepancia, era un año infinitamente más cruel que el actual" a pesar, ha continuado, de la impresión que pueda tener la ciudadanía actual por el "intento de golpe de Estado que ha protagonizado el nacionalismo", ha apostillado. "CONTROL SOCIAL EN CATALUÑA" En la misma línea se ha pronunciado Francesc de Carreras, quien ha resaltado que leyendo esta tercera edición del libro del también expolítico "vio reflejada" la realidad del tiempo en el que está escrito, haciendo al mismo tiempo una reflexión sobre el control social que imperaba en aquella sociedad catalana que encabezaba el expresident Jordi Pujol, con una colaboración "indispensable y fundamental" del PSOE de Cataluña que "les dejaban pasar todo" y que "sigue siendo así hoy". También Redondo se ha expresado en parecidos términos respecto al PSC, un partido que, a su juicio, "ha sido antes y después la retaguardia de los nacionalistas" y que cumple un "papel legitimador del nacionalismo catalán", ha denunciado. Dicho esto, Redondo ha aprovechado para lanzar una crítica hacia la recién aprobada ley de amnistía en el Congreso, asegurando que es "un día triste" y que si el PSOE quisiera volver a ser "lo que fue" tendría que "desprenderse del PSC".