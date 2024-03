Lobato (PSOE-M) también pide la dimisión de Ayuso y cree que lo único salvaje es "la mentira y el fraude" que la rodea

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, se ha sumado a la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de exigir la dimisión de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y ha sostenido que lo "salvaje" no es la inspección de Hacienda que se le ha hecho a su pareja sino "la mentira y el fraude" que rodea a su figura. Durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, el socialista ha asegurado que "el daño que hace Koldo al PSOE" le preocupa menos que el daño que "hace a la democracia" y es por ello que ha defendido que su partido responde "de forma inmediata y contundente, colaborando con la Justicia, caiga quien caiga y apoyando todas las comisiones de investigación". Para Lobato, a la corrupción se responde "sin victimismo" y sin "el y tú más". "No hay cacerías, no hay persecuciones, no hay inspecciones de Hacienda salvaje... ¿Pero eso qué es? Si es que ayer le faltó esto para acabar diciendo que Pedro Sánchez le debe dinero a su novio, señora Ayuso", ha lanzado. En este punto, ha recordado que él le pidió explicaciones "sin insultar" mientras la semana pasada el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, les llamó "cocainómanos y puteros". "No se respeta, señora Ayuso, ni a usted misma. Ataca a los profesionales de la Agencia Tributaria, de los juzgados, de las fiscalías. Se aprovecha de bienes de lujo que han sido adquiridos presuntamente con dinero defraudado a todos los españoles. Y miente, señora Ayuso, miente", ha espetado el líder de los socialistas madrileños. Según Lobato, la presidenta mintió ayer y hoy está "en todos los medios de comunicación la prueba de su mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos". Lobato considera que esto sí que es "salvaje" y ha sostenido que la "mentira y el fraude" rodea cada vez más a su figura. El líder del PSOE de Madrid ha apuntado a que la presidenta clasifica en dos grupos a los ciudadanos: "sus íntimos, que tienen derecho a todo, que son intocables, que no tienen que responder a nada, que no tienen que dar explicaciones" y luego están "el resto", que parece que solo tienen derecho "a tomar cañas". Lobato ha subrayado que la presidenta no puede presidir la Comunidad porque no ha sido capaz de decir si conocía "estos hechos tan graves que estaban sucediendo a su alrededor y una persona que no lo sabe no puede gestionar 25.000 millones de los madrileños". "Usted está en otras cosas, por eso tiene que dimitir", ha concluido.