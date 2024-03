Hernando (PP) cree que la investigación as la pareja de Ayuso es un "montaje" del PSOE con Hacienda y "una fiscal amiga"

El diputado del PP Rafael Hernando, uno de los portavoces adjuntos del Grupo Popular en el Congreso, sostiene que la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por un supuesto fraude fiscal es un "montaje" de los socialistas contra la presidenta madrileña, que utilizan a Hacienda y a una "fiscal amiga" de Madrid, pero a su juicio lo grave no es este caso, sino lo que hizo la esposa del presidente Pedro Sánchez con el rescate de Air Europa. A su llegada al Congreso, Hernando ha sido preguntado por el presunto fraude fiscal de 350.951 euros a través de facturas falsas que afecta a la pareja de la presidenta autonómica del PP, Isabel Díaz Ayuso, a lo que ha respondido asegurando que todo este asunto se trata de un "montaje" del PSOE para tapar sus problemas de corrupción. "El socialismo cada vez que tiene problemas pues se inventa un problema, lo preocupante es que se utilice la inspección de Hacienda y a una fiscal amiga, que fue alto cargo con el señor Zapatero, para hacer un montaje con el cual intentar tapar la responsabilidad del caso Koldo", afeaba Hernando e insistía en que los delitos fueron cometidos antes de conocer a Ayuso. Según ha expresado, lo que verdaderamente le "preocupa" es lo que ha hecho la esposa del presidente Sánchez desde La Moncloa, aludiendo a las reuniones que Begoña Gómez mantuvo con responsables de la aerolínea Air Europa en las mismas fechas en las que se aprobó el rescate público. "Eso sí que es grave", remarcaba el diputado 'popular'. Además, cree que no es comparable con las acusaciones de la pareja de la presidenta autonómica, ya que en su caso, "no ha hecho nada" con la Comunidad de Madrid. En palabras de Hernando, "esto es un trampantojo" y dice "muy pocas cosas favorables" del Gobierno.