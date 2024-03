TSJ de C.Valenciana rechaza suspender cautelarmente la contratación de obras de la terminal de la ampliación del Puerto

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado suspender cautelarmente la aprobación de las cláusulas para la contratación de las obras de construcción de la terminal de contenedores en la ampliación norte del puerto de Valencia y la convocatoria de la preceptiva licitación. De esta forma, los magistrados deniegan la petición que había realizado la entidad Per l'Horta sobre el acuerdo alcanzado en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) de 22 de diciembre de 2023. Según fuentes del Alto Tribunal valenciano, los magistrados han rechazado la medida al entender que "no concurren los requisitos establecidos por la jurisprudencia para su adopción". La Sala considera que los recurrentes no han aportado ningún argumento relativo a los perjuicios para el interés general que ocasionaría el acto administrativo recurrido, sino que sus argumentos versan sobre la realización de las obras y éstas no dependen de la decisión recurrida sino de un proyecto que es objeto de otro procedimiento y a instancias de un recurrente distinto. Por su parte, desde la Autoridad Portuaria de Valencia han calificado esta decisión judicial de "buena noticia" y "satisfactoria", al tiempo que han afirmado que siguen trabajando "en el estratégico proyecto que supone el Puerto de València supone para la Comunidad Valenciana y para España". El Consejo de Administración de la APV aprobó el pasado mes de diciembre el pliego para la licitación de la nueva terminal ubicada en la ampliación norte del Puerto de València, que explotará Terminal Investment Limited (TIL), del grupo MSC, y supone una inversión público-privada de más de 1.600 millones de euros, la mayor inversión privada de la historia del sistema portuario español. El precio se actualizó un año después en su aportación pública, pasando de 542 millones de euros a 660 millones. Se trata de una terminal de 5 millones de TEUS (contenedores equivalentes de 20 pies) de capacidad, que se añaden a los 7,5 millones de TEUS de capacidad actual, completamente electrificada con energía de origen 100% renovable, un área de depósito totalmente automático y una terminal ferroviaria adyacente de seis vías de 1.000 metros de longitud, que será la de mayor tamaño en España. La terminal norte de contenedores, que se ubicará en aguas abrigadas de la ampliación norte cuyas obras finalizaron en 2012, tendrá una superficie de unas 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, con una capacidad para albergar cinco millones de contenedores.